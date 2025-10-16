Caso Miguel Uribe: los chats que uno de los presuntos implicados habría intentado borrar

La captura de Harold Daniel Barragán Ovalle fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en conjunto con la Policía Nacional, en la localidad de Engativá, en Bogotá. Foto: Fiscalía

De nuevo volvió a sonar el nombre del grupo “Plata o plomo”, por medio del cual se habría planeado el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El político del Centro Democrático fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá. Dos meses después, el 11 de agosto, falleció en una clínica de la capital, producto del ataque y tras múltiples esfuerzos del personal médico.

Mientras que en la Fundación Santa Fe de Bogotá intentaban mantener con vida a Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación avanzaba en la construcción del expediente para esclarecer el hecho. En medio de sus indagaciones, dos elementos fueron claves para definir con mayor claridad cómo se habría planeado el atentado: el hallazgo de un chat de WhatsApp en el que estaban las personas señaladas y la captura del séptimo implicado.

Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, capturado en la noche del 30 de agosto, días después de la muerte del senador Uribe Turbay, en el barrio El Muelle, de la localidad de Engativá. Según la Fiscalía, habría sido uno de los responsables de coordinar la acción sicarial y de seleccionar al adolescente que ejecutó el ataque. El ente investigador señala que tuvo conocimiento de todo el proceso, desde la planeación hasta la ejecución del crimen.

Un juez de control de garantías ordenó su privación de la libertad de manera preventiva, al tiempo que avanzaban las investigaciones. Sin embargo, un nuevo elemento fue clave para que la Fiscalía reforzara su tesis de la participación de Barragán Ovalle en el atentado. Las autoridades encontraron un grupo de WhatsApp llamado “Plata o plomo”, del que este hombre hacía parte y por medio del cual se habría fraguado el plan criminal.

Según la Fiscalía, Barragán Ovalle habría intentado borrar más de mil mensajes de ese grupo de la aplicación de mensajería instantánea, que darían cuenta de su participación y responsabilidad en el crimen. Sin embargo, la defensa de Barragán Ovalle ha insistido desde el inicio en que esa información fue ilícita. Un argumento que el pasado 14 de octubre, durante la audiencia en la que se dejó en firme la medida de aseguramiento, fue refutado por el juez 29 penal de Bogotá.

“Los investigadores, pues, tienen medios tecnológicos que les permitió recuperar una muy buena cantidad de chats, se habla de más de 1.500 chats o 1.800 chats. Y entonces, frente a esa información del celular, pues obviamente la misma, debo indicarle a la defensa que esta segunda instancia considera ese medio probatorio con base en la cual la primera instancia tomó la decisión de imponer la medida de aseguramiento”, señaló el juez del caso.

El togado detalló que los mensajes sobre la planeación del crimen y la ruta de escape del parque El Golfito, donde fue atacado el senador Uribe Turbay, fueron eliminados de forma intencional, como parte de un plan para intentar desviar la atención de la justicia o engañarla. Esto, en el marco de la investigación de un crimen que, como lo recalcó el juez, “causó conmoción nacional y aún la sigue causando”.

“Lo más determinante son las conversaciones del WhatsApp, en donde se deja manifiesto a través de varias conversaciones el interés de evadir la justicia (...). El interés de perderse, como se habla en ese lenguaje”, agregó el juez al referirse a los mensajes con los que la defensa de Barragán Ovalle pretendía evitar la medida de aseguramiento para el presunto implicado en el crimen contra el político del Centro Democrático.

El hombre, que enfrenta el proceso por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de los delitos, permanecerá privado de la libertad por orden del juez. La decisión se conoció al tiempo que la Fiscalía radicaba el escrito de acusación contra Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, también señalada por el crimen, quien haría parte de “Plata o plomo” y ahora también responde ante la justicia.

