Tras recibir denuncias distintas de dos veedurías ciudadanas en las que se pide investigar supuestas intervenciones para que no se caducara un contrato del Ministerio de las TIC, la Sala De Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.

Fuentes del alto tribunal indicaron que los senadores fueron mencionados en las denuncias que recibió la Sala de Instrucción del alto tribunal. Una de ellas fue presentada por Henry Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia.

Tras conocerse la noticia, Benedetti señaló en su cuenta de Twitter que “¡Bienvenida la investigación! Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia”.

¡Bienvenida la investigación!

Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios. De 9 investigaciones que tengo, 7 son producto de locura y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia. https://t.co/gkRlqt3O9K — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 28, 2021

La semana pasada la Fiscalía le imputó cargos a tres personas relacionadas con el escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en el que se investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un billonario contrato para la construcción de 7.000 puntos digitales en zonas rurales del país.

El caso es tan delicado que el pasado 9 de septiembre el propio presidente Iván Duque le pidió a Karen Abudinen que renunciara al cargo, a raíz del escándalo en el que está implicado un viejo conocido de los asuntos judiciales: el empresario Emilio Tapia, condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.

Ayer, la propia exministra Abudinen, quien salió del cargo tras el escándalo, dijo también en Twitter que Benedetti la llamó para hablar sobre el ahora cuestionado contrato. “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”, escribió la exministra. El congresista de La U negó haber llamado a la alta funcionaria, dijo no conocer a ninguna de las personas involucradas en el contrato y dijo que se trataba de una persecución en su contra.

Desde un principio, la exministra Abudinen ha insistido en su inocencia. Por ejemplo, a principio de septiembre pasado, cuando fue citada a una moción de censura en el Congreso, Abudinen señaló que se debe reflexionar sobre los “entramados criminales” que quieren “atentar contra el Estado (...) Yo no me robé esa plata, he actuado para poner las denuncias y hacer seguimiento a estas.

La Fiscalía tiene priorizado el Caso Mintic, tanto que el fiscal Francisco Barbosa le entregó este espinoso asunto a la Dirección Especializada contra la Corrupción. La Procuraduría, por su parte, abrió una investigación formal contra Abudinen el pasado 6 de septiembre. El Ministerio Público entró a evaluar la posible responsabilidad disciplinaria de la exministra, luego de haber suscrito el contrato y aprobar un anticipo a la unión temporal Centros Poblados de $70 mil millones para crear los centros digitales para la niñez.

