Las razones por las que la Fiscalía le quitó el esquema de seguridad a Day Vásquez

Según el ente investigador, la principal testigo en contra de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, habría incumplido con acuerdos para su protección. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Este fin de semana se conoció que Day Vásquez, expareja del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y principal testigo en su contra en el caso que lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya no tiene esquema de seguridad de la Fiscalía. La mujer, quien venía colaborando con el ente investigador en contra de su expareja, habrían incumplido con acuerdos que había hecho para su protección.

De acuerdo con un documento publicado por la Revista Semana, el ente investigador venía advirtiendo que Vásquez estaría incumpliendo con algunos compromisos. “Han sido constantes los incumplimientos de la precitada, respecto a los deberes y obligaciones que le asisten como beneficiaria de medidas de protección por orden de autoridad judicial a la Jefatura para la protección Presidencial, Coordinación Protección Presidente y Familia”, reza el papel de la Fiscalía.

Según el medio de comunicación, la Fiscalía intercambió varias cartas con la jefatura de seguridad presidencial y la Procuraduría, en donde se ponían de presente las inconformidades por las faltas de la expareja de Nicolás Petro. Dentro de los documentos, el ente investigador pedía que en Presidencia y en el Ministerio Público se hicieran diagnósticos de la seguridad de Vásquez para tomar una decisión sobre su protección.

La Procuraduría respondió a la Fiscalía y señaló que no está en sus funciones “adoptar decisiones que le correspondan a la administración pública, puesto que este ente de control no tiene dentro de sus funciones la coadministración. Así las cosas, no nos corresponde aprobar o negar las decisiones que tome la rama ejecutiva en el marco de sus funciones”. Sin embargo, habrían recomendado mantenerle el esquema a la testigo.

Por su parte, Day Vásquez manifestó a través de sus redes sociales que desde la Fiscalía siempre le pusieron trabas para ayudarla en sus traslados y demás actividades, de las cuales debía informar constantemente al ente investigador. La principal testigo en contra del hijo del presidente Gustavo Petro alegaba también que, incluso en casos de emergencia, tenía que hacer la solicitud de transporte, por lo menos, tres horas antes.

Ahora, según dio a conocer la misma Vásquez, cuenta solamente con el esquema de protección que le dieron de la jefatura de seguridad presidencial.

