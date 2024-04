En firme el proceso contra Óscar Iván Zuluaga por financiación de Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el Centro Democrático en 2014. Foto: David Campuzano

Luego de 181 días desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, la jueza segunda especializada de Bogotá decidió que el proceso contra ambos sigue en pie. El caso tiene que ver con la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2014 por parte de Odebrecht, situación que ambos han negado. Según el ente investigador, el excandidato presidencial tendría que defenderse de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito, mientras que su hijo deberá hacerlo únicamente por fraude procesal.

De acuerdo con la jueza, no existen méritos para anular todo el proceso en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo, como lo había solicitado su defensa, en cabeza del abogado penalista David Espinosa Acuña. A renglón seguido, el juzgado precisó que durante la audiencia de imputación de cargos, llevada a cabo en julio de 2023, el trámite fue avalado por el juzgado 43 de control de garantías, dejando en claro que sí hubo cumplimiento de todos los requisitos legales. El abogado Espinosa apeló la decisión que desestimó la nulidad del proceso, la cual se resolvería en segunda instancia.

Para la jueza, “la Fiscalía cumplió con las exigencias mínimas y se sustentaron los elementos fácticos y ello fue suficiente para que entenderían los hechos que les atribuían y la juez de control de garantía también cumplió con el papel que le ordenaba la ley”. En ese sentido, la jueza a cargo del proceso señaló que, durante la audiencia de imputación, Óscar Iván y David Zuluaga “manifestaron entender el acto de comunicación de la imputación efectuada por la Fiscalía tras conversar con su abogado de confianza”. Así mismo, la jueza señaló que, en dicha diligencia, fue clara y concisa.

Esta decisión del juzgado a cargo se conoce este 30 de abril, luego de que la defensa de los Zuluaga pidiera tumbar toda la investigación. Según el defensor, la Fiscalía no había sido clara con los hechos imputados y no aclaró las dudas sobre las conductas ilegales que habrían cometido sus clientes. Aseguró, además, que los errores que habría cometido el ente investigador en la imputación de cargos, tendrían una única opción para ser enmendados: la nulidad del proceso.

Para el abogado Espinosa, la Fiscalía “no cumplió con una determinación clara de los hechos jurídicamente relevantes y esa omisión vulneró de manera gravísima los derechos fundamentales de mis procesados (...) La omisión de la Fiscalía debió haber sido corregida por el juez de garantías al no impartirle legalidad (...) Si no fuese la nulidad tendríamos otros caminos y, por supuesto, esta defensa no estaría haciendo una solicitud tan severa y trascendental como la que está haciendo en este momento”. Sin embargo, la jueza no acogió los argumentos de la defensa de los Zuluaga, reiterando lo que ha pedido la Fiscalía: ambos deben ir a juicio.

La decisión del juzgado le pone punto final a una discusión que ha tenido varias movidas judiciales: por un lado, el búnker ha señalado que cuenta con suficientes pruebas para acusar a Óscar Iván y David Zuluaga, argumentando que el primero sí sabía que recibir financiación extranjera a una campaña presidencial era un acto ilegal y poniendo sobre la mesa audios que prueban que Zuluaga sí sabía del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña en 2014. Y, por otra parte, la defensa de ambos Zuluaga, que por medio de tutelas ha intentado cambiar el juzgado, pues, para ellos, su proceso debía pasar de un juez especializado a un juez de circuito ordinario.

Las pruebas en contra de Óscar Iván Zuluaga

Las pruebas en contra de los Zuluaga son amplias. En primer lugar, están los audios revelados por la revista Semana, en los cuales Óscar Iván Zuluaga reconoce que sí sabía de la entrada de los dineros de Odebrecht a su campaña presidencial en 2014, pues tenía pleno conocimiento de que la multinacional habría pagado los honorarios del publicista Duda Mendonça, quien, entre otras cosas, le habría prometido ayudarlo a ser presidente de Colombia. Estas grabaciones fueron entregadas a la Fiscalía por Daniel García Arizabaleta, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe y amigo cercano de Zuluaga, a quien habría grabado en varios encuentros que sostuvieron ambos en Bogotá.

Sin embargo, dentro del expediente reposan otras pruebas en contra del excandidato presidencial y exministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe. En primer lugar, por mencionar algunas, están los testimonios de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, y su superior, Luiz Mameri, exdirector de la empresa para Latinoamérica y el Caribe. Ambos directivos aceptaron el pago de los honorarios a Duda Mendonça por US$1,6 millones por su trabajo en la campaña de Zuluaga, pues a la multinacional brasileña le importaba apoyar a quien podría llegar a ocupar la Casa de Nariño en ese entonces.

“La compañía resolvió asumir de forma directa el pago adicional con el publicista en Brasil”, explicó Martorell. Esa versión se la confirmó Mameri a la fiscal Amparo Cerón, quien renunció en 2020: “Hubo una autorización de mi parte a Martorelli en 2014 para un pago de US$1,5 millones aproximadamente, con relación a la campaña del candidato a la presidencia de Colombia llamado Óscar Iván Zuluaga”. Esas pruebas estuvieron archivadas en una carpeta en el búnker al menos desde 2018, cuando a la cabeza del ente investigador estaba Néstor Humberto Martínez, quien renunció a la Fiscalía en 2019 sin tomar determinaciones sobre el caso.

Volviendo al tema de los audios presentados por García Arizabaleta, estos llegaron al escritorio del fiscal Francisco Barbosa, en 2022, siendo la prueba definitiva para imputar cargos a los dos Zuluaga. ¿Por qué a su hijo? En resumidas cuentas por ser el gerente de la campaña y quien, según la Fiscalía, habría inducido al error al Consejo Nacional Electoral (CNE) al ocultar los detalles de pago al publicista Mendonça, y por lo cual la campaña recibió $25.291 millones por concepto de reposición de votos. En los audios presentados por García Arizabaleta, exdirector del Invías, Zuluaga (padre) menciona “un pacto de sangre” al hablar del ingreso de los dineros de la constructora brasileña, haciendo referencia a que su hijo también lo sabía.

El nombre de Daniel García Arizabaleta siempre estuvo relacionado con las primeras investigaciones por los sobornos que pagó Odebrecht para quedarse con obras de infraestructura en Colombia. No obstante, nadie había podido concretar la participación del también excandidato al Senado por el Centro Democrático en la estructura corrupta de la multinacional brasileña. Esa situación cambió cuando la Fiscalía señaló que García Arizabaleta habría recibido pagos de la constructora desde 2009 hasta 2013. Esas transferencias se habrían dado a través de la empresa Consultores Unidos, para que no quedara vínculo directo entre García y Odebrecht.

Que su nombre quedara formalmente vinculado a un proceso penal fue crucial para el expediente de los Zuluaga. Durante años, el exdirector del Invías guardó las grabaciones que reveló la revista Semana y las presentó como su tiquete para salir inmune de esa investigación en su contra. De hecho, un juez de Bogotá aceptó la negociación entre García Arizabaleta y la Fiscalía y su proceso quedó congelado. Mientras tanto, los audios fueron la prueba reina para que la Fiscalía les imputara cargos por corrupción en la financiación de la campaña “Zuluaga Presidente, por una Colombia distinta”, de 2014.

