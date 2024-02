Caso Odebrecht: acusación contra Zuluaga queda congelada por lío procedimental

Caso Odebrecht: Óscar Iván Zuluaga es investigado por financiación de su campaña en 2014. (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) Foto: AFP - JUAN PABLO PINO

Cero y van dos veces que la audiencia de acusación contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo y exgerente de campaña presidencial, David Zuluaga, no se puede realizar. El pasado 18 de diciembre, el juez Andrés Palencia Fajardo no se presentó por problemas de salud. Este 5 de febrero, el llamado a juicio por parte de la Fiscalía quedó suspendido, pues tanto la Procuraduría como la defensa de los investigados señalaron que la nueva juez del caso no era la que debía atender el expediente.

Según argumentaron la Procuraduría y el abogado David Espinosa, la audiencia de acusación contra los Zuluaga debía ser adelantada por un juez de circuito ordinario y no por un juez especializado. En una argumentación detallada de derecho, se estableció que los jueces especializados carecen de estudiar casos sobre delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado. Además, que el delito de enriquecimiento ilícito podría aplicarse, pero no es el caso de Zuluaga, al originarse en conductas de presunta corrupción privada.

Sin embargo, el fiscal del caso explicó que uno de los delitos por los que Óscar Iván Zuluaga será acusado está relacionado con el lavado de activos que utilizó la corrupta multinacional brasilera Odebrecht para hacer sus negocios en Colombia. Por tanto, al ser un delito de tal magnitud, podría ser conocido por jueces especializados. Ante la duda, y por congestión judicial, la nueva jueza del caso solicitó un espacio de un día para tomar su decisión. Mañana a las 10:00 a.m. se conocerá si la competencia recae sobre ella, se reparte a otro juez, o el caso es enviado al Tribunal Superior de Bogotá.

En todo caso, esos fueron los tres delitos que, en conjunto, se esperan acusar a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo, por supuestamente haber recibido financiación para la campaña presidencial de 2014 por parte de la multinacional Odebrecht. Se tendría pruebas de que habrían inducido un error a las autoridades electorales que reconocieron su campaña presidencial en ese entonces y de la cual recibieron $25.291 millones por concepto de reposición de votos. El excandidato está imputado por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, a David Zuluaga se le atribuye fraude procesal.

Luego de casi siete años de que estallara el escándalo de la constructora brasilera en Colombia, el ente investigador asegura que, en 2014, el excandidato se habría reunido varias veces en el norte de Bogotá con miembros de la multinacional, particularmente con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia. En los encuentros, al parecer, la multinacional se comprometió a pagar una parte de los servicios del publicista Duda Mendoza para la campaña, lo cual se hizo a través de una cuenta en Panamá. De esta manera, la Fiscalía encontró que Odebrecht giró US$1,6 millones y que Zuluaga terminó de cubrir los honorarios de Mendoza.

Según el ente investigador, los Zuluaga habrían realizado varias maniobras para ocultar los aportes que recibían de la corrupta multinacional que, además, no habrían sido incluidos en los informes oficiales. Posteriormente, en el momento en que rindieron declaraciones ante en Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso de David Zuluaga en 2017, nuevamente omitieron esta información financiera, lo que habría llevado a la entidad a cerrar la investigación administrativa que desarrollaban por financiación extranjera, según información de la Fiscalía.

El ente investigador considera que se vulneró particularmente el artículo 109 de la Constitución Política, en donde se especifica la prohibición que tienen candidatos, movimiento y partidos políticos de recibir financiación de personas, naturales o jurídicas, que sean extranjeras en medio de campañas electorales. Además, estos aportes habrían incrementado de manera considerable el patrimonio de la Campaña “Zuluaga presidente 2014-2018″

