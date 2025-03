Caso Pacho Malo: exinvestigadores del CTI no fueron enviados a prisión

"Pacho Malo" fue capturado el pasado 22 de febrero en su oficina de Medellín, casi tras años después de que dos agentes del CTI lo denunciaran. Foto: Jonathan Bejarano

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Víctor Forero y Juan Camilo López, afrontarán en libertad desde la investigación en su contra por presuntamente ayudar a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, en varios procesos judiciales relacionados con narcotráfico. En la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó varias pruebas que darían cuenta de la colaboración ilegal de estos dos exfuncionarios del CTI.

Durante la diligencia en el Juzgado Segundo Penal de Garantías de Manizales (Caldas), el ente investigador, que trata de probar la culpabilidad de Forero y López por los delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento y destrucción de pruebas, favorecimiento de terceros y amenazas a testigos, pidió la prisión para los dos hombres. Sin embargo, el juez determinó que las hojas de vida de los dos exfuncionarios investigados no tenían tachas además de este caso y que no encontraba razón para enviarlos a prisión.

Señaló el juez también que los exfuncionarios no podrán acercarse a excompañeros de la Fiscalía o a las instalaciones del ente investigador a menos de que sean citados para algún caso en particular que hayan manejado durante su servicio en la entidad, el cual tendrá que ser debidamente sustentado. Así, el Juzgado ordenó una “medida no privativa de la libertad” para Forero y López, quienes aseguraron cumplir con las condiciones que le impuso la justicia. Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión.

Durante la audiencia, la fiscal Diana Alejandra Cucunubá sostuvo que, de acuerdo con la información que han recopilado en el caso, los dos exfuncionarios del CTI ocultaron información relevante para la investigación que se adelantaba en contra de Pacho Malo. También, que los dos intentaron, a través de presiones, que testigos claves en ese expediente y que hablaron en contra de Martínez Ardila, cambiaran su versión y por esas razones debían ir a prisión mientras avanza el caso.

Adicionalmente, dice la Fiscalía, que los dos investigadores se valieron de su posición en el ente investigador para interferir en otros procesos, en los cuales llegaron a intimidar a algunos agentes encubiertos que le seguían la pista a Pacho Malo. Aun así, para el juez, los argumentos con los que el ente investigador pidió la cárcel para los dos exinvestigadores del CTI no fueron suficientes. El juez señaló que aunque la Fiscalía diga que ellos pueden volver a interferir con algún proceso o presionar a testigos, eso, a los ojos del juez, no es probable, porque ninguno de los dos permanece en la entidad y que a pesar de que puedan mantener contactos dentro de la Fiscalía, no hay indicios de que puedan intentar algo así.

Por su parte, la defensa de Forero y López pidió que los dos pudieran atender el proceso en libertad o, a lo mucho, en prisión domiciliaria. Según su abogado, no existe un riesgo de fuga ni de una posible obstrucción a la justicia por parte de sus clientes. Tras conocer la decisión, señalaron que aunque distaban de algunos puntos de la medida tomada, no apelaban la decisión. La audiencia en la que Fiscalía y víctimas buscan apelar fue programada para el próximo lunes 10 de marzo a las 2:00 p. m.

