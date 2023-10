Caso Pecci: dicen que una de los condenados solo estaba de paseo por Día de Madres

Momento de la captura en Medellín de los responsables del asesinato del fiscal Pecci. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A

Una teoría hasta ahora inexplorada en el expediente del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en 2022, acaba de ser declarada ante la justicia. El joven Cristian Camilo Monsalve, condenado por seguir y alertar la ubicación de la víctima en Cartagena, aseguró que su madre, Marisol Londoño, condenada por los mismos hechos, no es culpable de ningún delito. ¿La razón? Según dijo, porque solo se la había llevado del paseo por el Día de las Madres, mientras él sí ayudó con la gestión del crimen.

Cristian Camilo Monsalve declaró en el juicio contra Margareth Chacón, acusada de preparar la logística para el asesinato de Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Isla Barú de Cartagena. Monsalve, quien aceptó cargos, está preso en Medellín y ahora declara en juicio, señaló que él nunca supo a quien estaba siguiendo. Todo porque Francisco Luis Correa, el señalado cerebro del crimen, apenas le dijo que debía hacerle seguimiento a una persona que le debía plata.

“Yo conviví con Correa dos meses y tuve una amistad de bastantes años. Lo vi como una figura parental para mí. Yo en ese momento trabajaba como comerciante. Él me manifestó que venía una persona extranjera que le debía un dinero por lo que él ya había comprado una mercancía y me dijo que si podía marcar la persona. Lo que se dice campanear”, señaló Monsalve en juicio.

Y así siguió con su relato: “Al tener tanta confianza con esta persona, me dijo que viajáramos a Cartagena. Y como en mayo era el mes de Madres, me dijo que la llevara a mi madre (Marisol Londoño). Y podría aprovechar de darle ese regalo. Él no había sido claro de lo que iba a pasar. Yo acepté. Me pidió que llevara una moto hasta Cartagena. Ahí nos encontramos y estuvimos vacacionando. Cuando pasaron los hechos, mi mamá no estaba allí, donde sucedió el asesinato”, dijo Monsalve.

Según su revelación en el juicio, el cerebro del magnicidio entregó hasta $2 millones a Monsalve para que siguiera a Pecci, incluso hasta el hotel Decameron donde se hospedaba. Incluso, llegó a estar a aproximadamente 10 metros de él. Fue en ese momento, en la tarde del 10 de mayo, que Monsalve reveló la ubicación de Pecci. Y aunque, según su testimonio, el testigo esperaba que Correa llegara a cobrar la plata que supuestamente le debían, lo que en realidad pasó fue que llegaron los sicarios en la moto acuática y dispararon contra Pecci.

Luego de eso, Monsalve reconoció que Correa le pagó $20 millones a él y a su madre por la comisión del crimen. Días después fueron capturados, imputados y aceptaron cargos para recibir una rebaja en su condena. A pesar de la nueva teoría, ambos ya aceptaron una teoría del caso constituida en su contra, en la cual se establece que fueron “los encargados del seguimiento y ubicación de la víctima, reportando a Correa Galeano, encargado de coordinar la acción criminal proporcionando el arma de fuego, dinero y los equipos celulares, insumos criminales que los pondría en Cartagena”.

