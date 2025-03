Caso Pecci: Familia del fiscal paraguayo demandó a Colombia y a Hoteles Decameron

Maricel Albertini, madre del fiscal paraguayo asesinado en Colombia, Marcelo Pecci Albertini. Foto: Familia Pecci Albertini

La familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci interpuso una demanda contra el Estado y la cadena Hoteles Decameron, alegando que la falta de medidas de seguridad y presuntas omisiones facilitaron el asesinato del funcionario el 10 de mayo de 2022 en una playa de la Isla de Barú, en Cartagena (Bolívar). La petición fue radicada ante el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá y está a la espera de ser admitida.

A través de una reparación de $10.000 millones, la familia de Pecci busca que se reconozca la serie de omisiones por parte del Estado y de la cadena hotelera, que permitieron que los asesinos lograran seguir y atacar al fiscal sin mayores obstáculos. Según la demanda, publicada por El Tiempo, ″la información sobre el alojamiento y ubicación fue filtrada y permitió que los delincuentes que participaron en los hechos conocieran que estaba alojado con su esposa y pudieran conocer sus movimientos”.

Además, aseguraron que los sicarios de Pecci lograron hospedarse en el mismo hotel para monitorear sus movimientos sin que las autoridades ni la seguridad del hotel detectaran actividades sospechosas. “Estos pudieron arribar a la playa donde se encontraba el Dr. Marcelo Pecci, recibiendo apenas un simple llamado de atención por parte del personal de seguridad del Hotel Decameron”, señaló la demanda.

La familia también cuestiona la falta de intervención de la Policía y otras entidades de seguridad del Estado, argumentando que no se tomaron medidas preventivas adecuadas a pesar del alto perfil del fiscal que investigaba crímenes relacionados con el narcotráfico en Paraguay. Precisamente, el trabajo de Pecci contra el crimen organizado, fue la razón por la que narcos habrían pagado a los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos para que lo asesinaran durante su luna de miel en el país.

El plan detrás del asesinato

Según la investigación de la Fiscalía, el plan criminal comenzó a gestarse dos días antes de la llegada de Pecci y su esposa al Hotel Decameron Barú, el 4 de mayo de 2022. Según Mario Burgos, exfiscal del caso, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, junto con Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, pareja de Andrés Felipe Pérez, habrían pagado $1.500 millones a Francisco Luis Correa para que organizara a los sicarios que llevarían a cabo el crimen. Correa, también condenado y testigo en el caso, fue asesinado el pasado 3 de enero una celda de la cárcel La Picota.

Los sicarios se movilizaron desde Medellín (Antioquia) hasta Cartagena en camionetas y, el 8 de mayo, sostuvieron una reunión en un restaurante donde afinaron los detalles del atentado. Para vigilar a Pecci, enviaron a Cristian Camilo Monsalve Londoño y a su madre a hospedarse en el mismo hotel. Según la demanda, esta infiltración no fue detectada por la seguridad del establecimiento ni por las autoridades.

El 10 de mayo de 2022, día del asesinato, los sicarios Scott Carrillo y Gabriel Salinas utilizaron una moto acuática para acercarse a la playa del hotel. Tras un tiempo en el mar, se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba Pecci y su esposa. Fue en ese momento cuando Carrillo disparó tres veces contra el fiscal, causándole la muerte de manera inmediata.

“Este mismo día el señor Gabriel Carlos Salinas le comunicó a Francisco Luis Correa, que al interior del hotel, además de hospedarse Cristian Camilo Monsalve Londoño, se encontraba un contacto al interior del hotel Decameron Barú, sin que Hoteles Decameron Colombia S.A.S. hubiera advertido algo al respecto” señaló la defensa de la familia Pecci.

En entrevista con El Espectador, Maricel Albertini, madre del fiscal paraguayo antimafia, declaró que a dos años del crimen todavía no han obtenido alguna primera hipótesis de quién ordenó el crimen de su hijo. “No tenemos ni asomo de quien pudiera ser. Hubo algunas aristas relacionadas con un traficante de droga, pero, nosotros como familia, no tenemos nada en concreto”, explicó Albertini.

Asimismo, la madre de Pecci también señaló la presunta responsabilidad de personal del Hotel Decameron: “hay una serie de hechos aislados que todavía no hemos podido hilar. Creemos que la gente del hotel en Isla Barú también, en algún momento, pudo estar involucrada en el tema de pasar información a los gatilleros quienes les seguían. No me han avisado si han investigado a la gente del hotel, tampoco”.

