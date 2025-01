Caso Pecci: ministra de Justicia plantea cambiar cuadro de mando de La Picota

Ministra de Justicia y del Derecho de Colombia, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El pasado 3 de enero, el condenado Francisco Luis Correa Galeano fue asesinato en una celda del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá, al parecer tras ser acuchillado por su compañero de reclusión luego de una riña. Se trataba del principal testigo de la Fiscalía en el expediente del asesinato, en 2022, del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, baleado en una playa de Barú mientas estaba de vacaciones con su esposa.

Además del homicidio de Correa Galeano, en los últimos días se conoció el suicidio dentro del penal de Iván José de la Rosa, feminicida de su expareja, Stefanny Barranco, quien fuera acuchillada en el centro comercial Santafé el año pasado. Asimismo, hay información relacionada con la entrada de licor al pabellón donde fue hallado muerto el testigo del caso Pecci, quien fue condenado en mayo pasado como principal coordinador del crimen.

Ante ese panorama, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, respondió a serios cuestionamientos por las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para prevenir este tipo de hechos. A la W Radio le respondió que si bien, al momento del hecho, estaba como director encargado el funcionario Johan López Sánchez, no se descarta relevarlo a él, al director en propiedad Jaider Ospino y a su línea de mando.

“Esto no solamente significa reevaluar la presencia de este director, sino de todo el cuadro de mando en la cárcel La Picota. Este hecho no es por solo una persona. Hay que hacer investigación al pabellonero, a quien estaba al frente del patio, etcétera. Sobre el lamentable asesinato de esta persona, tenemos información de que se realizó alguna manifestación que no es agradable para el agresor, y este lamentablemente posee también un elemento prohibido dentro del sistema carcelario y arremete contra Francisco Correa”, explicó Buitrago.

Sobre las versiones que indican que Francisco Luis Correa Galeano tenía amenazas en contra, Buitrago señaló que no tiene conocimiento de que la defensa de la familia Pecci alertara dicha situación al Inpec o al Ministerio de Justicia. Además, que salió el búnker de la Fiscalía como resultado de un procedimiento natural de la justicia, al ser declarado responsable penalmente y enviado a una prisión bajo custodia del Estado.

Francisco Bernate, abogado de la familia Pecci en Colombia, había difundido un video en redes sociales cuestionando que el testigo había sido objeto de amenazas y que aún así fue trasladado. “Habíamos advertido a las autoridades el peligro de afirmaciones que se hicieron en redes sociales respecto de esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”, dijo.

Según las pesquisas de la Fiscalía, Correa Galeano fue señalado y judicializado por ser la principal ficha en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Las pruebas entregadas por el ente investigador para enviarlo a la cárcel fueron claves para definir su responsabilidad como articulador del homicidio. La investigación de la Fiscalía permitió esclarecer que Correa recibió el dinero para financiar el crimen y dio la orden a Marisol Londoño Bedoya, Cristian Camilo Monsalve Londoño, Wendret Carrillo, Gabriel Salinas y Eiverson Zabaleta para asesinar al más importante investigador antimafia de la Fiscalía paraguaya.

