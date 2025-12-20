Logo El Espectador
Caso Publio Mejía: una sentencia contra el negacionismo de los falsos positivos

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el coronel en retiro Publio Hernán Mejía lideró una política criminal de alianza entre militares y paramilitares, bajo la cual se cometieron homicidios, torturas y desapariciones en contra de 72 personas de los departamentos de Cesar y La Guajira. Es el primer condenado a cárcel por esa instancia.

Gustavo Montes Arias
20 de diciembre de 2025 - 10:53 p. m.
El coronel (r) Publio Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar, entre 2002 y 2004.
Foto: JEP

Por primera vez en la historia de Colombia, un alto oficial del Ejército Nacional fue condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al ser hallado responsable de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata del coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien entre los años 2002 y 2004 fue el comandante del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), y pagará una pena de 20 años de prisión, por haber participado de forma directa en los asesinatos de 72 civiles inocentes.

El exmilitar ahora enfrenta una...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Camilo Sandoval(53341)Hace 33 minutos
Todos van cayendo…
