Caso Publio Mejía: una sentencia contra el negacionismo de los falsos positivos

El coronel (r) Publio Mejía fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar, entre 2002 y 2004. Foto: JEP

Por primera vez en la historia de Colombia, un alto oficial del Ejército Nacional fue condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al ser hallado responsable de graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata del coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien entre los años 2002 y 2004 fue el comandante del Batallón de Artillería La Popa, en Valledupar (Cesar), y pagará una pena de 20 años de prisión, por haber participado de forma directa en los asesinatos de 72 civiles inocentes.

El exmilitar ahora enfrenta una...