Caso TIC: Testigo dice que se negoció 50/50 en el convenio con Emilio Tapia

Juan Carlos Ángel Cáceres, uno de los testigos estrella de la Fiscalía en el entramado de corrupción que se suscitó con el contrato que tenía la finalidad de llevar internet a los niños ubicados en zonas alejadas del país, prendió el ventilador, y durante un poco más de una hora, reveló ante una fiscal delegada la forma en la que se registró el convenio que lo tiene ad portas de una posible investigación judicial. El caso se remonta a la perdida de $70 mil millones que le costó la salida del Ministerio de la Tecnología y la Comunicación a la hoy exministra Karen Abudinen.

En la declaración Cáceres dijo que está dispuesto a firmar un principio de oportunidad a cambio de contar la verdad sobre como se llevó a cabo la contratación y los cerebros de esta. “Quiero dejar claridad que yo vine aquí solo hablar de la verdad de todo lo que ustedes quieran saber. Yo quiero que se esclarezca todo lo que están diciendo, por eso yo vengo y me presento voluntariamente y que ojalá con toda la información que yo les dé si llegan a ver que cometí alguna falta pueda tener la oportunidad de tener un principio de oportunidad y que yo pueda aclarar más las cosas”, dijo el empresario.

Cáceres con su declaración echó al agua a Emilio Tapia, quien es conocido como el Zar de la contratación. El cordobés ya estuvo ante los estrados judiciales y fue condenado por las irregularidades que se registraron con el Carrusel de la Contratación. En ese entramado de corrupción, Tapia le ayudó a la Fiscalía, con sus versiones, a esclarecer lo que ocurrió en esa época cuando Samuel Moreno, también condenado por esos hechos, fungía como alcalde de Bogotá. No obstante, el panorama ahora es diferente. Tapia se encuentra nuevamente en la fase de acusado.

El papel de Cáceres en toda esta situación, a su juicio, no es otra que generar una alianza entre empresas. Según ha expuesto, Tapia lo buscó por su experiencia en temas de tecnología. Novotic es la empresa de Cáceres y dijo ante la fiscal que es una organización “especializada en llevar millas e integrar proyectos de tecnología. Antes solo era internet, pero ahora son plataformas, aplicaciones, energías renovables. Todo está unido. Todo eso hace Novotic”.

La organización parecía ser la empresa ideal que buscaba Tapia con la que pretendía ganar la licitación que abrió el Ministerio de la Tecnología y las Comunicaciones, porque, además de la experticia en temas tecnológicos, desde hacía un poco más de tres años, Cáceres, con Novotic, figuraba en la base de datos de la cartera como uno de los proveedores de servicios con contratos de aporte.

Sobre la alianza entre Novatic y Tapia, el testigo dijo que se registró luego de que durante la pandemia generada por COVID-19 hicieran algunos convenios de exportación de tapabocas. Respecto de la negociación que lo tiene en la cuerda floja, Cáceres dijo que se gestó en la casa de Tapia, ubicada en Barranquilla. No obstante, aclaró que veían el negocio como “algo inalcanzable”. Sin embargo, decidieron salir adelante.

Cáceres expuso que él se encargó de adelantar las labores técnicas y que cuando estaban en “la recta final” de conocer cuál empresa se quedaba con la licitación acordaron un 50/50. “El acuerdo se hizo cuando estábamos para ganar. Cuando ya habíamos entrado a la recta final. El día que nos la ganamos fue una cosa extraordinaria (…) para mí fue una sorpresa y fue satisfactorio”, resaltó el testigo a quien durante su intervención se le cuestionó la forma en la que hicieron el negocio.

La fiscal delegada lo increpó en más de una ocasión sobre la forma en la que se llevó a cabo el convenio, aún cuando Cáceres conocía que Tapia no tenía empresa alguna que respaldara los servicios tecnológicos y sobre todo cuando se conocía que había tenido antecedentes judiciales por irregularidades en contratación.

Cáceres señaló que Tapia le explicó que estaba libre de deudas judiciales y que podía avanzar con la licitación que prometía tener ganancias a largo plazo porque el contrato se firmaría por 11 años y seis meses. Durante ese tiempo, según el testigo, se pretendía entregar equipos y redes tecnológicas que no solo beneficiarían a la comunidad sino también los bolsillos de quienes se habían ganado la licitación.

El testigo de la Fiscalía dijo que Tapia sabía que se había contemplado alquilar camionetas y equipos de tecnología de los cuales sacarían provecho sobre su valor real. Cáceres quien pese a su intención de colaborar está bajo la lupa de las autoridades dijo que durante los últimos días se reunió con Tapia y le mencionó que se presentaría ante las autoridades para entregar su versión sobre lo ocurrido. “Yo voy a ir y me voy a presentar. Él me dijo: No hay ningún delito. (…) Yo sé que no hemos hecho absolutamente nada malo. Yo soy fiel de lo que se compró, se instaló aquí en Colombia”.

El interrogatorio que rindió Cáceres ante la Fiscalía sirvió para que el ente acusador llevara ante los estrados judiciales a Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; Emilio Tapia y Juan José Laverde, agente de seguros. A quienes un juez de garantías de Bogotá envió a la cárcel como medida preventiva mientras avanza el proceso de investigación y judicialización en el caso que promete ser un nuevo episodio de corrupción en el país.