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Caso Ungrd: Corte Suprema alerta que compra de congresistas podría seguir activa

La Sala de Instrucción advirtió que hay indicios de que la entrega de cupos indicativos a cambio de apoyos políticos no habría cesado. Documentos incautados y testimonios refuerzan la hipótesis de una red que seguiría operando y de congresistas presuntamente involucrados que no habían sido mencionados antes.

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Redacción Judicial
17 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
La Sala de Instrucción advirtió que hay indicios de que la entrega de cupos indicativos a cambio de apoyos políticos no habría cesado.
La Sala de Instrucción advirtió que hay indicios de que la entrega de cupos indicativos a cambio de apoyos políticos no habría cesado.
Foto: UNGRD

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Por Redacción Judicial

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