Caso Ungrd: Corte Suprema alerta que compra de congresistas podría seguir activa

La Sala de Instrucción advirtió que hay indicios de que la entrega de cupos indicativos a cambio de apoyos políticos no habría cesado. Foto: UNGRD

En su más reciente decisión sobre el expediente por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Corte Suprema de Justicia incluyó una advertencia de cara a los últimos meses que le quedan al gobierno Petro en la Casa de Nariño sobre posibles movidas ilegales para sobornar a congresistas a su favor. Lo hizo en una decisión de 1.020 páginas, en la que la Sala de Instrucción llamó a juicio a cinco congresistas y envió a dos de ellos a la cárcel por sus presuntos vínculos con este caso de corrupción. El...