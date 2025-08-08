Caso Ungrd: Corte Suprema concluyó que se habrían comprado votos de congresistas

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Manrique (curul de paz), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza a toda marcha y tiene lista una decisión que apunta a que votos de congresistas de la Comisión de Crédito Público habrían sido comprados. El alto tribunal revisó distintas pruebas que dejan mal parados a Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.

Los legisladores habrían hecho convenios por debajo de la mesa para votar favorablemente proyectos y peticiones sobre recursos económicos para el gobierno de Gustavo Petro. De dichos acuerdos habría no solo tenido conocimiento, sino que además habrían participado, el entonces ministro Ricardo Bonilla, el viceministro Diego Guevara y la exasesora María Alejandra Benavides.

De acuerdo con W Radio, en la decisión que tiene lista la Sala, se señala que “el peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”.

El plan en el que se habría gestado el acuerdo criminal, dice la Corte, aparentemente nació de la necesidad del gobierno de que se le diera luz verde en la Comisión de Crédito Público para autorizar cupos de endeudamiento. Ante la supuesta dilación de los congresistas en el tema, habrían empezado los acercamientos de funcionarios del gobierno con ellos en septiembre de 2023 para comprar sus votos. Desde ese momento, aparentemente, comenzó una serie de reuniones informales, avances y convenios en los que se habría usado a la Ungrd para tomar los recursos.

Dentro de la baraja de pruebas que tiene el alto tribunal, están los chats revelados por El Espectador en marzo de este año, entre los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique con María Alejandra Benavides. Por ejemplo, este diario expuso que el 11 de octubre de ese año, Manzur se quejó con Benavides de que el Gobierno lo ignoraba. “Solo te dejo la constancia por acá (...) Te lo tengo que decir porque el miércoles hay sesión y, cuando las cosas no salgan, no digan después que uno es problemático”, le escribió el representante. “Repre, yo estoy haciendo lo que puedo”, le contestó Benavides.

El 17 de octubre de 2023, Manzur reapareció con nuevas quejas en su chat con Benavides. “Mariale, por favor, déjame hablar con el ministro. De verdad estoy muy inconforme (...) Ayer me senté al lado de él (en la plenaria), le dije varias cosas y me ignoró”. Benavides le contestó: “O sea, repre, yo solo puedo pasar el mensaje, pero la decisión es de él”. Manzur recalcó decepcionado: “De verdad no entiendo por qué me tratan así de indiferente”. Tres semanas después, el 8 de noviembre, otro cruce de mensajes entre Manzur y Benavides evidenció la presión de ese congresista para romper el quórum y dilatar los créditos de la CICP que iban a ser votados al día siguiente. “Mi amor, la realidad es que no quedamos tranquilos, no nos vamos a reunir mañana”. “¿Qué? ¿O sea que no vienen? ¿Por qué?”, le preguntó angustiada Benavides. La asesora de Bonilla sabía que sin quórum la aprobación de los empréstitos se enredaba.

La charla se volvió más explícita. Manzur le insistió: “No vemos nada claro. Seguir acumulando los pendientes para el otro año es muy difícil”. El mensaje entre líneas parecía ser que, hasta esa fecha, el Gobierno aún no les había entregado nada a cambio. La asesora de Bonilla le respondió inquieta: “Pero ya les pedí proyectos. No hay cómo empezar a gestionar si ustedes no me pasan qué gestionar. Yo le pregunté al ministro por UNGR (Unidad para la Gestión del Riesgo) porque me lo pediste. O sea, así tampoco se puede”. Manzur le contestó: “Mi amor, entiende que aquí estamos luchando todavía lo del año pasado y, a este ritmo, me va a pasar lo mismo que me pasó con el gob (gobierno) anterior”. Benavides le dijo entonces: “Yo estoy haciendo todo para darles tranquilidad. No entiendo qué es lo que les falta y me molesta porque siento que siempre falta algo. O sea, es una relación de confianza de ambos”.

De acuerdo con la información revelada por este diario, en los chats también quedó expuesto lo siguiente:

“Mi amor, si la decisión la tomaras tú, yo estuviera tranquilo. Pero no la tomas tú”, le dijo Manzur a Benavides para cerrar esa charla. Efectivamente al día siguiente, el 9 de noviembre, la CICP fue citada para votar tres créditos internacionales, pero ninguno se aprobó. Benavides le escribió a Manzur: “El ministro está molesto”. El congresista le contestó: “Muy agresivo el ministro hoy. Nunca lo había visto así. A la brava no funciona esto. Yo no tengo el celular del ministro ni siquiera y nunca me pude ver a solas con él”. La funcionaria le manifestó: “Espérame lo calmo un poco”.

Dentro de la información revelada por El Espectador sobre el presunto entramado criminal, también se expusieron los chats de María Alejandra Benavides con la congresista Karen Manrique. “Doctora, ¿qué pasó con la sesión?”. “Se levantó”, contestó Benavides. “El director y Wadith pelearon”, añadió. Benavides se refería al entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta, que ese día habló sin rodeos de que los congresistas de la Comisión estaban dilatando la aprobación de esos recursos de financiamiento externo. En ese momento el senador Julián Peinado secundó a su colega Manzur y expresó: “Hablar de dilaciones es hablar de un dolo y de una mala fe”.

Asimismo, en el expediente están consignadas pruebas de las demás reuniones en las que se habrían hecho los pactos ilegales de los que tendría conocimiento Ricardo Bonilla. Uno de los encuentros clave habría sido el del 5 de diciembre de 2023, en el que, aunque no estaba Bonilla, sí habrían participado María Alejandra Benavides y Diego Guevara con los congresistas sindicados. En esa reunión, que contaba con el visto bueno del entonces ministro, se habría avanzado en la gestión de los proyectos de la Ungrd en Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, de los cuales se tendría planeado que saliera el dinero para comprar los votos.

Por ahora, solo queda esperar que la Sala de Instrucción avance en el proceso y, posiblemente, el polémico caso de los congresistas pase a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema para que sean llamados a juicio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.