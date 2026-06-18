Caso Ungrd: Corte Suprema ordenó capturar a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Foto: Cortesia

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La Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar la captura de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, en medio de la investigación que se le adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La orden la dio la magistrada de la Sala de Instrucción Cristina Lombana, quien lidera las pesquisas contra la política.

Lo que se sabe hasta el momento es que la orden la dio la magistrada Lombana tras escuchar a la congresista en indagatoria en la tarde de este jueves. Sin embargo, todavía no es claro si la captura y detención serán efectivas solo por la noche de este 18 de junio para continuar con la indagatoria en la mañana del próximo viernes 19 de junio, o si la togada encontró algún elemento que diera cuenta de algún riesgo de que la senador Peralta pudiera huir o entorpecer la investigación y deberá ser privada de su libertad por más tiempo.

Antes de que iniciara la indagatoria de Peralta en la tarde de este jueves, se conoció que la magistrada Lombana había ordenado que la Policía condujera a la senadora al alto tribunal. Sin embargo, cuando la orden fue emitida, la congresista ya estaba en la sede de la Corte. Desde el equipo de Peralta le aseguraron a este diario que la togada “ordenó que la trajeran a la Corte con policía”. Sin embargo, manifestaron que la senadora del Pacto Histórico “ya estaba aquí (en la Corte) hace rato”.

Cuando llegó a la Corte, la senadora del Pacto Histórico dijo que “he acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”. Asimismo, dijo que “yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”.

Por otra parte, la senadora Peralta dijo antes de ingresar a la Sala de Instrucción que “esto se trata de una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenezco a un proyecto político”.

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