Caso Ungrd: defensa de Pedro Rodríguez Melo pide detención domiciliaria

José Alfredo Jaramillo, abogado defensor de Pedro Rodríguez Melo, exasesor de Olmedo López, pidió a la juez 72 con control de garantías considerar prisión domiciliaria para su defendido, argumentando que es un padre cabeza de familia que se encuentra tramitando la custodia de su hijo menor de edad.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, Jaramillo argumentó que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con los elementos materiales probatorios y argumentos que infieran el peligro que podría representar su apoderado para “entorpecer” la investigación que adelanta el ente acusador por el escándalo de corrupción liderado por exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al estar desvinculado desde diciembre del 2023.

La Fiscalía no cumplió con la carga argumentativa probatoria necesaria para acreditar la necesidad de imponer medida de aseguramiento en contra de mi representado para evitar, por un lado, la obstrucción de la justicia y por otro, prevenir el peligro para la comunidad”. José Alfredo Jaramillo, abogado de Pedro Rodríguez Melo

La defensa de Pedro Rodríguez Melo consideró que la medida privativa de libertad en centro carcelario no es adecuada porque la Fiscalía no argumentó cómo su defendido podría interferir en las investigaciones y tampoco se han presentado hasta el momento elementos que impliquen que Melo pueda influir sobre testigos del caso: “los argumentos de la Fiscalía se basan especulaciones y riesgos potenciales no en hecho concretos”.

Problemas de salud, responsabilidad de un menor de edad y la carente argumentación de la Fiscalía General de la Nación serían los tres pilares de la defensa de Rodríguez Melo para no ir a la cárcel. Razones que la juez deberá tomar en cuenta para tomar su decisión el próximo 25 de septiembre a las 5:00 P.M, día al que fue aplazada la audiencia donde además, la defensa de Luis Carlos Barreto Gantiva también presentará sus argumentos para evitar ser llevado a la cárcel.

