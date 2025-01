Sandra Ortiz reveló que seguía órdenes del Gobierno y habló de un testigo asesinado

Sandra Ortiz, exconsejera de Regiones de la administración Petro. Foto: Jose Vargas Esguerra

Desde una unidad de la Policía Metropolitana de Bogotá, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, habló por primera vez a medios de comunicación desde que fue enviada a la cárcel el pasado 18 de diciembre. Fue enfática en decir que su vida corre peligro, por sus presuntos vínculos con la red de corrupción que se tejió en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La exfuncionaria del gobierno Petro aseguró, en entrevista con Noticias Caracol, que tiene mucho por contar sobre el entramado de corrupción, pero no tiene medidas de seguridad para hacerlo: “Hay una verdad que le quiero contar al país, pero no tengo las garantías”. Así mismo, aseguró al noticiero que ha sido víctima de dos atentados por parte “de gente muy poderosa”; hechos que ya denunció ante las autoridades.

A reglón seguido, señaló que hay personas interesadas en que no entregue la información que conoce sobre el caso de corrupción más sonado del gobierno actual, que ya ha salpicado a dos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, al menos nueve congresistas y funcionarios del alto gobierno.

“Al principal testigo lo asesinaron. Él me acompañó en todo. Es una persona que asesinaron”, señaló Ortiz en la entrevista. Aunque se negó a entregar el nombre de la persona a la que se refería, todo indica que hacía referencia a Juan Sebastián Aguilar, más conocido como Pedro Pechuga o Pedro Aguilar.

Aguilar, quien además fue escolta de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 en Bogotá. Se conoce que el hombre habría visitado en dos oportunidades la Casa de Nariño y sostuvo reuniones con Ortiz.

Las verdades de López y Pinilla

Ortiz resultó enredada en el entramado de corrupción de la Ungrd luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y confesos responsables de desviar dinero público a sus bolsillos, la señalaran como la intermediaria con el Congreso de la República.

Según las versiones que López y Pinilla le han entregado a la justicia, Ortiz habría sido una ficha clave para la entrega de un soborno de $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name. El objetivo: destrabar los proyectos del Gobierno en el Legislativo. En la entrevista, Ortiz aseguró que los exdirectivos de la Ungrd no han contado “la historia real”, cosa que ella sí estaría interesada en hacer.

“Nosotros demostramos ante la juez que el desplazamiento de Sneyder, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, nunca pasó. Lo demostramos técnicamente, y no con pruebas de nosotros, con pruebas de la propia Fiscalía”, señaló Ortiz.

Agregó que la no entrega de celulares por parte de López y Pinilla a la Fiscalía da cuenta de su interés en omitir información y engañar dentro del proceso judicial.

“Yo tengo mensajes en mi celular, que ya tiene la Fiscalía, que ellos no tienen en esas fotocopias que entregaron, en cambio, desde el inicio del proceso yo entregué mi celular para que le hicieran una extracción forense a mi celular y revisar si había algún tipo de eliminación de chat. Yo lo hice hace más de siete meses”, dijo Ortiz.

Negó cualquier tipo de relación con López, que justifique el señalamiento en su contra por el delito de tráfico de influencias. También desmintió haberle pedido al exdirector de la Ungrd la adición de un contrato por $11.000 millones en Atlántico.

“Jamás a Olmedo le pedí un favor de absolutamente nada. Jamás. Podemos mirar mi historial en mis redes sociales, que todas las reuniones que yo tuve con Olmedo fueron de temas laborales. Incluso, todas las fotos que han salido con Olmedo, yo misma las publiqué en redes sociales todo el tiempo”, señaló Ortiz.

El supuesto complot contra Ortiz

La exconsejera presidencial para las Regiones también habló sobre el sonado “complot” en su contra, que mencionó por primera vez en la mañana del 18 de diciembre, durante la audiencia en la que una jueza de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Cuando hablábamos de complot, hay una persona muy cercana al presidente. Y sí, es una mujer”, señaló Ortiz. Aseguró que en 2023 empezaron las discusiones porque esa mujer, de quien no quiso revelar el nombre, tendría un familiar que “le ofreció a unos empresarios el cargo de la Ungrd”, por $12.000 millones.

Cuando Ortiz se enteró de eso, según ella, le avisó a Carlos Ramón González, quien para entonces era el director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). También le comentó sobre una reunión a la que habría asistido el empresario.

“Todo lo que hice en la Consejería, no hubo un solo paso, un punto y coma, que yo no lo haya reportado, porque yo lo único que hacía era recibir órdenes de Carlos Ramón (González), que era mi jefe (...). Haber informado esa reunión me significó que esa persona empezara a cogerme entre ojos, porque me les tiré el negocio”, señaló Ortiz.

En la audiencia del 18 de diciembre, había salpicado a Laura Sarabia, recién designada por el presidente Petro como canciller, de liderar un complot en su contra. La declaración le mereció una denuncia por injuria de parte de Sarabia.

La exfuncionaria del gobierno Petro concluyó señalando que ya avanza en la revisión de los trámites y pruebas necesarias para llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Le pidió al presidente de la República que sea garante en el proceso que busca desenredar las verdades refundidas en el entramado de corrupción y que pedirá ser escuchada por organismos internacionales, que le brinden garantías sólidas en el proceso.

