Caso Ungrd: exministro Bonilla asegura que no está fuera de Colombia ni piensa irse

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro y salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), rompió su silencio en medio de los señalamientos por hacer parte de la red de desfalco a la entidad pública. El exfuncionario aseguró que está en Colombia y no piensa salir del país.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el exministro Bonilla dijo que desde que resultó salpicado en el escándalo de corrupción ha cumplido con todos los llamados a la justicia. Además, que está dispuesto a comparecer esta misma semana, en caso de ser necesario en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía.

“Desde mi renuncia al ministerio no he salido del país, no tengo por qué. Permanezco en mi domicilio, conocido por las autoridades. He asistido a todos los llamados y seguiré. Esta semana compareceré personalmente si el tribunal así lo dispone a audiencia tramitada por mi defensa”, escribió el exfuncionario del gobierno Petro.

Bonilla apareció en el radar de las autoridades luego de que María Alejandra Benavides, su exasesora en el Ministerio de Hacienda, le contara a la Fiscalía que él le había dado órdenes de actuar como enlace entre el gobierno y los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El objetivo: tener conceptos favorables para operaciones de crédito del Ejecutivo, a cambio de coimas en contratos de la Ungrd.

Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd y confesos responsables del desfalco a la entidad pública, también salpicaron al exministro Bonilla en sus declaraciones dentro del proceso. Dijeron que el exfuncionario gestionó tres proyectos en Saravena (Arauca), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Cotorra (Córdoba), para que los congresistas que dieran concepto positivo a las operaciones de crédito se sirvieran de ellos, alcanzando una suma de $90.000 millones.

Bonilla es una de las 39 personas sobre las cuales Benavides, su exasesora y considerada la testigo estrella de la Fiscalía en este caso, entregará información clave para la investigación. Justo por esa razón, el pasado 28 de julio un juez de Bogotá avaló el principio de oportunidad a su favor, que le da inmunidad total durante un año en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Sobre Bonilla se sabe también que en los próximos días será imputado por su presunta responsabilidad en dos delitos: tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Además, ayer un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otras siete personas que también estarían implicadas en el caso.

