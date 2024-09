Caso UNGRD: Fiscalía dice que defensa de Rodríguez Melo busca dilatar audiencia

El abogado defensor Pedro Antonio Padilla Salazar pidió que la Fiscalía le traslade todos los elementos materiales probatorios. Foto: Archivo Particular

Pasadas las 3:00 P.M, cuando todas las partes se presentaban para iniciar la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Pedro Rodríguez y Luis Carlos Barreto, exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la juez 72 con control de garantías, la Fiscalía afirmó que el abogado defensor, Pedro Antonio Padilla, quien representa a Rodríguez Melo, intentaba dilatar la audiencia.

Todo se dio en el marco de la petición interpuesta por Pedro Padilla,abogado defensor de Pedro Rodríguez Melo, a la juez a quien le planteó que no tuvo acceso a todos los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía General de la Nación, aludiendo que no podría presentar la defensa sin todas las pruebas porque “se jugaba la libertad de una persona” y que en el dado caso de una negativa a su petición, prefería renunciar a su título como defensa del señor Rodríguez Melo: “por favor su señoría, pido que se nos permita tener acceso al expediente físicamente, que se nos permitan los audios y los WhatsApp para poder hacer los experticias técnicos fuera de la Fiscalía”, expresó la defensa.

Esta defensa no encuentra garantías suficientes para poder presentar una defensa técnica, sería algo loco que yo me arriesgara a presentar en estas circunstancias al estar jugando con la libertad de una persona, y por lo tanto su señoría, y ya con lo acordado con el señor Pedro Rodríguez y él también manifestó que si se presentaba esta circunstancia, yo renunciaba a la defensa” Pedro Antonio Padilla, defensor de Pedro Rodríguez Melo

Ante dicha petición, la juez le preguntó a la Fiscalía si había cumplido con el deber de enviar los elementos materiales probatorios a la defensa de los dos procesados, a lo cual afirmó que sí, que había enviado los mismos elementos a todos, sin embargo, la juez muy paciente, explicó al abogado que en dicha audiencia quien tiene la carga de proporción para presentar pruebas es la Fiscalía, no la defensa y que bajo consideración de la Fiscalía, dichas pruebas pueden ser enviadas a las partes a su determinación, pero que no era obligación del ente acusador atender a la solicitud de la defensa de Rodríguez Melo : “En esta etapa procesal no tiene obligación la Fiscalía de realizar el descubrimiento total de los elementos materiales probatorios” y adicionó que solo la totalidad de estas pruebas podrán ser presentadas en la audiencia de formulación de acusación.

La Fiscalía por su parte, consideró que era una estrategia de la defensa para dilatar la audiencia y retrasar el proceso de investigación en contra de los procesados, Pedro Rodríguez y Luis Carlos Barreto, investigados por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

El ente acusador afirmó que en el descubrimiento de pruebas Padilla no habría expresado qué documentos y audios necesitaba para su defensa, a pesar de que los investigadores le indicaron en su momento, precisión en su interés de dichos elementos materiales probatorios.

Señoría el doctor Padilla no expresó, no manifestó de cuáles audios se trataba para venir ahora a esta audiencia con la pretensión de dilatar un ejercicio defensivo que ya había estado acordado para el día de hoy. Además dilata el ejercicio defensivo del señor Luis Carlos Barreto Gantiva”. Fiscalía

Ante la negativa de la Fiscalía de aceptar la petición por parte de la defensa de Rodríguez Melo, la Procuraduría intervino y pidió a la juez que una de las formas en las que podría continuar la audiencia, sería empezando por la defensa de Barreto Gantiva y suspender posteriormente la reunión judicial para que el defensor Pedro Antonio Padilla pudiera tener los elementos que necesitaba para su defensa: “Si se pudiere llevar la audiencia a cabo con el señor Barreto y luego con el señor Rodríguez”.

Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida luego de que el abogado defensor Pedro Antonio Padilla pidiera “cinco minutos” para hablar con su cliente y definir si continuaba con el caso o definitivamente, decidía abandonar la defensa de Rodríguez Melo.

