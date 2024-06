Caso Ungrd: Francia Márquez y Jota Pe Hernández conciliarán por señalamientos

La cita quedó programada para el próximo 24 de junio de 2024 Foto: EFE - Carlos Ortega

La Vicepresidenta Francia Márquez y el senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, conciliarán ante la Corte Suprema de Justicia, debido a los señalamientos hechos por el congresista en contra de la vicepresidenta. En estas declaraciones, el senador había vinculado a Márquez con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La cita quedó programada para el próximo 24 de junio de 2024, a partir de las 9:30 a.m. La Corte añadió que durante la diligencia de conciliación no se permitirá la intervención directa de los abogados, sino que estos solo podrán conversar con sus clientes para asesorarlos y que ambas partes se deberán asistir de forma presencial.

Los señalamientos hechos por el congresista sugerían que la vicepresidenta Francia Márquez, o la primera dama, Verónica Alcocer, serían una de esas piezas claves dentro del escándalo de corrupción, de las cuales aún no se conocía el nombre. Pues según medios de comunicación, esta persona, que aún no ha sido identificada, pertenecería al círculo cercano del presidente. “No es Luis Fernando Velasco, porque Olmedo López ya lo mencionó. Y no es Carlos Ramón González. Pero sí dijo que es una persona muy cercana a Petro y con mucho poder”, había asegurado Hernández.

Desde el momento en que se conocieron estos señalamientos, la vicepresidenta afirmó que se trataba de “informaciones calumniosas” que pretendían involucrarla con mentiras. “Nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido y le exijo la inmediata retractación”, expuso la mandataria por medio de su cuenta de X.

Frente a este pronunciamiento, el Senador informó por medio de sus redes sociales que esperaba que lo denunciara y cumpliera con su palabra. Por otra parte, para Márquez estos señalamientos serían una estrategia para afectar la credibilidad del gobierno y el cumplimiento de su trabajo con el país.

