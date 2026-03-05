Caso Ungrd: Iván Name y Andrés Calle reaparecieron en audiencia que dejó en firme su juicio

Los políticos se conectaron a la audiencia llevada a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Captura de pantalla

Los expresidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, reaparecieron después de ser enviados a la cárcel La Picota desde abril del año pasado. Los políticos se conectaron virtualmente a una audiencia en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en donde se adelantará el juicio en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Los dos políticos fueron citados en la tarde de este 5 de marzo a la primera audiencia preparatoria para el juicio en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado. De entrada, el magistrado Jorge Emilio Caldas leyó la decisión de la Sala en la que se negó la petición del abogado de Calle de anular el caso y dejó en firme el llamado a juicio.

Esta misma semana, la Sala ordenó practicar nuevas pruebas en contra de los dos políticos, dentro de las que se incluyen los testimonios de dos fichas claves: Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones; y el prófugo Carlos Ramón González, exdirector de Departamento Administrativo de la Presidencia.

La decisión resalta que son ellos dos quienes podrán dar información clave sobre la supuesta entrega de COP 3.000 millones a Name y COP 1.000 millones a Calle para favorecer iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Dentro de los llamados a declarar en el juicio en contra de los políticos también está Olmedo López, exdirector de la Ungrd.

De cuerdo con el documento de la Sala, Olmedo López deberá detallar todo lo relacionado con la orden de adquirir en 2023 carrotanques para La Guajira. Eso quiere decir, que deberá explicar quién autorizó la compra, si el sobrecosto del contrato lo ordenó él o alguien más y si hizo algún otro contrato para cubrir los supuestos pagos hechos a Name y Calle.

También tendrá que hablar sobre la coordinación que supuestamente tuvo con Sandra Ortiz para entregar el dinero a los congresistas. Asimismo, fue llamado a declarar Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd. Su testimonio, dice la Sala, no ha sido completamente escuchado, pues estaba negociando beneficios en su caso con la Fiscalía.

Se espera que de detalles sobre la presunta operación en criptomonedas que habría hecho para mover los COP 1.000 millones que supuestamente entregó a Calle en Montería. Igualmente, le pedirán detalles sobre cómo habría sido la entregad de dinero a Name en octubre de 2023, que se habría hecho con Sandra Ortiz.

