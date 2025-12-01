Logo El Espectador
Caso Ungrd: la “organización criminal” de Velasco y Bonilla para presuntamente comprar al Congreso

Ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó a los exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con el entramado de corrupción de la Ungrd. El ente investigador señaló a los exfuncionarios de “liderar, promover y dirigir” una red compra de congresistas. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se suspendió hasta el próximo 15 de diciembre.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
02 de diciembre de 2025 - 02:09 a. m.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están imputador por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Foto: El Espectador

Dos alfiles más del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron vinculados de manera formal a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sus exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, fueron imputados en la mañana del 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, los exfuncionarios...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
micorriza(d243q)Hace 20 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿generales infiltrados?¿"encuestas"... sondeos amañados?
micorriza(d243q)Hace 21 minutos
¡¡velasco, bonilla y todos congresistas involucrados para la cárcel...!!
