Caso Ungrd: la “organización criminal” de Velasco y Bonilla para presuntamente comprar al Congreso

Dos alfiles más del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron vinculados de manera formal a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sus exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, fueron imputados en la mañana del 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, los exfuncionarios...