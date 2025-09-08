Ungrd: las cinco empresas relacionadas con millonarios contratos bajo la lupa de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga si cinco empresas y 13 personas habrían tenido relación con el desvío de recursos en contratos por más de $86.000 millones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Se siguen moviendo las investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le tiene la lupa puesta a cinco sociedades y 13 personas que estarían relacionadas con presuntas irregularidades en contratos por más de $86.000 millones.

La SIC anunció la formulación de pliego de cargos en contra de exfuncionarios y excontratistas de la Ungrd, por ser presuntos responsables de hechos de corrupción relacionados con los dineros de la entidad encargada de atender las emergencias en el país. La razón, en palabras de la SIC: “se habría ejecutado un esquema de corrupción que afectó la libre competencia”.

Según las investigaciones adelantadas por la SIC, en articulación con la Fiscalía General de la Nación y basadas en visitas administrativas, requerimientos de información y declaraciones, habría evidencia de irregularidades en seis millonarios contratos celebrados entre 2023 y 2024. La entidad señaló que direccionamientos de contratos y sobornos.

Para la SIC, el contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como “El Pastuso”, postuló de manera “sistemática” a empresas controladas por él, a los procesos de licitación de la Ungrd. De esa forma, el empresario aseguraba que en las invitaciones públicas hubiera “pluralidad de oferentes y una dinámica de competencia efectiva”.

No obstante, las empresas que se postulaban habrían actuado a órdenes de López Rosero, “con el fin de presentar propuestas con sobrecostos sustanciales que fueron, posteriormente, utilizados para pagar sobornos a los funcionarios y contratistas de la Ungrd involucrados en esta práctica ilegal”, señala la investigación adelantada por la SIC.

Esas coimas y sobornos por el direccionamiento de millonarios contratos, habrían ido a parar a los bolsillos de Olmedo López y Seneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, quienes hoy están tras las rejas por cuenta de su participación en el entramado de corrupción. Ellos “se habrían encargado de direccionar los procesos a favor de las empresas controladas por López Rosero”, dijo la SIC.

“Por esta conducta, que tuvo un carácter sistemático, la SIC formuló pliego de cargos contra los funcionarios y contratistas de la Ungrd que participaron en la dinámica, así como contra Luis Eduardo López Rosero, las sociedades que él controlaba y las personas que de manera activa u omisiva contribuyeron a la realización de la conducta ilegal que se presentó en este caso”, dijo la SIC.

Son cinco las empresas presuntamente relacionadas con la investigación de la superintendencia: Luket S.AS., Brand S.A.S. Impoamericana Riger S.A.S., Kalmo S.A.S. y Proyectos RML S.A.S. Entre las personas investigadas están Sandra Liliana Brand Pantoja, esposa de Luis Eduardo López Roser, representante legal y accionista única de la firma Brand. Y Angelli Maykel Jojoa Rubio, auxiliar contable de la empresa Luket.

La SIC dijo además que, en caso de que tras la formulación del pliego de cargos, la entidad confirme que los excontratistas y exfuncionarios de la Ungrd incurrieron en irregularidades en la contratación, podrían imponerles sanciones y multas de hasta 100.000 salarios mínimos ($142.350 millones) a las empresas y 2.000 salarios mínimos a las personas. Además, esa información podría ser compulsada a las entidades que llevan la investigación penal por el entramado de corrupción.

