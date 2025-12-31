Logo El Espectador
Caso Ungrd: las movidas de la Corte Suprema y la Fiscalía en 2025 y lo que viene para 2026

Imputaciones, principios de oportunidad, preacuerdos, órdenes de captura y circulares rojas de Interpol hacen parte de las movidas del caso de corrupción más sonado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Un grueso expediente que se seguirá moviendo, por cuenta de la amplia lista de congresistas y exfuncionarios gubernamentales salpicados en el entramado criminal. Estas son las claves para entender en qué va la investigación.

Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
01 de enero de 2026 - 12:05 a. m.
Olmedo López Martínez, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, fueron quienes en gran parte encendieron el ventilador que terminó salpicando a congresistas y funcionarios en el entramado de corrupción.
Olmedo López Martínez, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la entidad, fueron quienes en gran parte encendieron el ventilador que terminó salpicando a congresistas y funcionarios en el entramado de corrupción.
Foto: William Nampira

El escándalo de corrupción más grave que ha tenido que enfrentar hasta el momento el gobierno del presidente Gustavo Petro es el del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso ha sido de tal magnitud, que dos exministros están tras las rejas por su presunta participación en acuerdos ilegales y ofrecimientos de beneficios con contratos de la entidad a cambio de apoyos a las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. El ya amplio proceso tiene a varios de los protagonistas del escándalo en la cárcel,...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
