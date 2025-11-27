Caso Ungrd: las pruebas con las que la Fiscalía pedirá cárcel para los exministros de Petro

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd. Foto: Arc

En una semana turbulenta para el gobierno Petro, luego de las revelaciones de presuntos vínculos de funcionarios del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc de alias “Calarcá”, la tormenta no escampa. Ahora, por cuenta de la petición que realizó la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá para que le ponga hora y fecha a la imputación de cargos contra dos exministros, Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por su presunta participación en el desfalco en la...