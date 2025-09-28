Caso Ungrd: las redes del monopolio de contratos de “el Pastuso” que investiga la SIC

En total, fueron 60 carrotanques y 20 carros de bomberos los que se tramitaron en órdenes de proveeduría asignadas a empresas, al parecer, entregadas a Luis Eduardo López Rosero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Seis contratos celebrados entre octubre de 2023 y febrero de 2024 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la compra de carrotanques, carros de bomberos y materiales de construcción hacen parte del nuevo capítulo del que es considerado el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa en contra de cinco empresas, dos exfuncionarios de la Ungrd y cinco personas naturales por su presunta participación en...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
