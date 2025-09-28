Logo El Espectador
Judicial
Caso Ungrd: las redes del monopolio de contratos de “el Pastuso” que investiga la SIC

El Espectador conoció los detalles de cómo funcionaba la red de empresas de Luis Eduardo López Rosero, alias el Pastuso, con las que el empresario hoy condenado por corrupción se hizo a más de $86.000 millones en contratos con la entidad encargada de atender emergencias del país. Estos son los implicados y pormenores de la investigación administrativa que adelanta la SIC.

29 de septiembre de 2025 - 02:02 a. m.
En total, fueron 60 carrotanques y 20 carros de bomberos los que se tramitaron en órdenes de proveeduría asignadas a empresas, al parecer, entregadas a Luis Eduardo López Rosero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Seis contratos celebrados entre octubre de 2023 y febrero de 2024 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para la compra de carrotanques, carros de bomberos y materiales de construcción hacen parte del nuevo capítulo del que es considerado el escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación administrativa en contra de cinco empresas, dos exfuncionarios de la Ungrd y cinco personas naturales por su presunta participación en...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
