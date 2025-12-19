Caso Ungrd: detalles de la decisión que ordenó cárcel contra exministros Bonilla y Velasco

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte del escándalo de la UNGRD. Foto: Katerine González Clavijo

Fue una decisión sorpresiva. La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero Baquero, decidió enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una medida que tomó a más de uno fuera de lugar, porque lo que había pedido la Fiscalía era que los exfuncionarios de la Casa de Nariño sí fueran privados de su libertad, pero en su propia casa. No en una cárcel. La decisión se conoció...