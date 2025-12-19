Logo El Espectador
Judicial
Caso Ungrd: detalles de la decisión que ordenó cárcel contra exministros Bonilla y Velasco

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura y envío a cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un entramado criminal de contratos y presiones políticas. La decisión causó sorpresa, pues la Fiscalía había pedido prisión domiciliaria. Aquí, todos los detalles.

Redacción Judicial
19 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte del escándalo de la UNGRD.
Foto: Katerine González Clavijo

Fue una decisión sorpresiva. La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosero Baquero, decidió enviar a la cárcel a los exministros Luis Fernando Velasco Chaves y Ricardo Bonilla González por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Una medida que tomó a más de uno fuera de lugar, porque lo que había pedido la Fiscalía era que los exfuncionarios de la Casa de Nariño sí fueran privados de su libertad, pero en su propia casa. No en una cárcel. La decisión se conoció...

Por Redacción Judicial

Mario Giraldo(196)Hace 7 minutos
senadores tramitando contratos para sus regiones ante los funcionarios del gobierno encargados de otorgar esos contratos y esos congresistas apoyando y votando a favor del gobierno las reformas tramitadas en el congreso. No es para eso entonces que los partidos se les da participacion en el gobierno? la magistrada debiera explicar entonces como se deben tramitar los desembolsos a las regiones y los votos en el senado?
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 32 minutos
En conclusión, claramente se puede afirmar, q’ este no fue ningún gobierno del “cambio”, sino el gobierno de los mayores pillos de los últimos 200 años.
