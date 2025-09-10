Olmedo López en carta a Corte Suprema: presidente Petro puso “precio a mi cabeza”

Manifestó al país que poderosos quieren silenciarlo. Foto: Olmedo Ló

Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya está colaborando con la Corte Suprema de Justicia en los casos relacionados con el saqueo a la entidad, en el cual, presuntamente, participaron congresistas y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En medio de las investigaciones, el exdirector envió una carta al alto tribunal señalando que por su compromiso con la justicia, su seguridad está en peligro y que el presidente Gustavo Petro lo ha estigmatizado públicamente, lo cual “equivale a poner precio a mi cabeza”.

La carta fue enviada al magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción del alto tribunal, quien lidera las pesquisas contra congresistas de la Comisión de Crédito Público, cuyos votos, al parecer, habrían sido comprados para favorecer iniciativas del Ejecutivo. En la misiva de tres páginas, Olmedo López señala que durante su colaboración con la justicia ha sido “objeto de intentos de soborno con el propósito de guardar silencio o modificar mis declaraciones. En concreto, me fue ofrecida la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) con el fin de alterar la verdad procesal”.

Asimismo, López manifestó que ha recibido “amenazas directas y veladas, cuyo objetivo ha sido el mismo: que calle o mienta. Dichas amenazas han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General. Estas acciones, sin duda, configuran una grave vulneración a mi derecho fundamental a la seguridad personal, así como a la de mi núcleo familiar”. También, el exdirector de la Ungrd aseguró que “mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de ‘traidor de la izquierda’, lo cual, además de constituir una grave estigmatización pública, equivale a poner precio a mi cabeza”.

Según dijo, ser llamado así “adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del ‘traidor’ era castigada con la muerte. Esta declaración, emitida en televisión abierta a nivel nacional, generó una ola de rechazo y odio que ha puesto en altísimo riesgo mi integridad física y la de mi familia”.

Olmedo López también resaltó que a través de redes sociales “y otros canales oficiales, el señor Presidente de la República y altos funcionarios del Gobierno Nacional han hecho referencia a mi caso, emitiendo juicios de valor que agravan el riesgo en el que me encuentro”. El exdirectivo de la Ungrd manifestó que “esta exposición mediática irresponsable ha repercutido directamente en mi seguridad y la de mi familia, amigos y personas cercanas. Así mismo afectando la imparcialidad e independencia de la justicia”.

En la misiva enviada a la Corte, Olmedo López también señaló que aunque está dispuesto a seguir colaborando con la justicia para esclarecer el presunto saqueo a la entidad y la corrupción que habría estado de por medio, no dirá todavía lo que sabe. La razón, dice él, porque viene “adelantado una negociación mixta con la Fiscalía General de la Nación, en donde firmé un principio de oportunidad, el cual ya fue debidamente avalado por un juez de la República, y actualmente se encuentra en trámite la apelación que improbó el preacuerdo que tengo con la Fiscalía el cual cursa en el Tribunal de Bogotá”.

Por eso, señaló López, “al no tener seguridad jurídica en mi caso frente a lo acordado con la Fiscalía en esa negociación mixta y acogido al derecho constitucional a no autoincriminarme, me permito manifestar que, frente al asunto objeto del radicado No. 01131, me abstendré de rendir declaración o pronunciamiento alguno, hasta tanto dicho preacuerdo sea aprobado en su totalidad por las autoridades judiciales competentes”.

Esta es la carta completa de Olmedo López:

