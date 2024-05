Wadith Manzur dice que nunca conoció a Olmedo López, quien lo señaló en caso UNGRD

A la izquierda, Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso. A la derecha, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Foto: Archivo El Espectador

El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Destres (UNGRD), Olmedo López, mencionó al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur, como parte del escándalo de corrupción vinculado al caso carrotanques de La Guajira. Sin aportar pruebas más allá de sus señalamientos, López dejó en la picota pública el nombre de Manzur.

“Este tema de los carrotanques, que va más allá de los carrotanques, toca aforados. Voy a dar el nombre del presidente de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, Wadith Manzur. Es uno de los beneficiados de este proceso. Se vendió. Para cometer estos hechos se necesitan dos partes. El que ofrece, es decir el que da las órdenes, y el que recibe. Cuando digo que nos equivocamos es por eso”, dijo López.

Wadith Manzur, por su parte, le respondió a El Tiempo lo siguiente: “Estoy absolutamente tranquilo. Juro que nunca he hablado siquiera con ese señor (Olmedo López)”. En otros apartes de la entrevista, el presidente de la Comisión de Acusaciones calificó de “canallada” que Olmedo López esté vinculando su nombre con el escándalo de corrupción.

Desde hace alrededor de un mes, López, así como su exsubdirector, Sneyder Pinilla, están buscando la colaboración de la Fiscalía, a través de un acuerdo que les permita beneficios penales, a cambio de contar sus verdades sobre el escándalo de los carrotanques de la UNGRD para La Guajira, y relacionados. Todo empezó con el descubrimiento de sobrecostos en 40 carrotanques, que terminaron en un mea culpa público de Pinilla, también en Semana, en el que confesó que, supuestamente, dineros de esos sobrecostos terminaron en manos de congresistas para que apoyaran las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

“Este tema, lamentable para el país, y del que nos arrepentimos, tiene que ver con unos hechos que en Colombia, Dios quiera, no se repitan”, agregó Olmedo López. Y concluyó que, en específico, lo de Wadith Manzur se refiere a “un tema de contratación. Está documentado. Tengo las evidencias. Recibí también las instrucciones. No se me ocurrió. Yo no acordé con el representante a la Cámara (Manzur) y la orden se transmitió”, concluyó Pinilla, sin mostrar un solo elemento que pueda tomarse como prueba documental.

Ya han pasado más de 15 días desde que Olmedo y Pinilla entraron a la Fiscalía General para concertar los primeros acercamientos para acceder al principio de oportunidad, una figura que les permite beneficios judiciales como evitar su captura y la llegada a juicio. Sin embargo, en medios de comunicación, los defensores de Olmedo y Pinilla han sostenido que, desde entonces, la Fiscalía no los ha contactado con miras a avanzar en el proceso.

Lo que se conoce hasta ahora ha sido por cuenta de los testimonios entregados por Pinilla a medios de comunicación, en los que ha señalado, por ahora sin pruebas, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, de recibir un soborno de $4.000 millones para agilizar las reformas del gobierno en el Legislativo. Según el exsubdirector, el dinero habría salido de un sobrecosto de $20.000 millones para la compra de los vehículos que llevarían agua a La Guajira. Ambos exdirectivos han dicho que hay otros congresistas involucrados y que sus nombres se los entregarán a la Fiscalía.

Fuentes cercanas al búnker le dijeron a este diario que los motivos por los que no se ha citado nuevamente a los directores es porque el análisis de pruebas aún está en proceso. “Se está valorando lo que dijeron a ver qué es de utilidad y en qué escenario podría funcionar alguna negociación judicial”, señaló una fuente cercana al proceso. De hecho, tras pasar los 15 días que inicialmente se habían pactado para retomar un contacto frente a las negociaciones, el ente investigador evalúa agendar una nueva citación. Mientras eso pasa, Olmedo López decidió salir en medios, de nuevo, y señalar al presidente de la Comisión que investiga, por ejemplo, la campaña electoral del presidente Gustavo Petro.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.