Caso Uribe: Los cinco episodios por los que la jueza no cerró el proceso

Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático y presidente de Colombia entre 2002 y 2010. Foto: Jose vargas

Por segunda vez en la investigación penal en contra de Álvaro Uribe Vélez, un juez aclaró que el expresidente debe responder por los delitos de fraude procesal y soborno. Ya lo había dicho la Corte Suprema de Justicia en 2020 y ahora lo hizo la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien decidió no precluir el proceso, como lo había pedido el fiscal Gabriel Jaimes al considerar que no había méritos para investigar al líder político. La jueza Ortiz, al contrario de lo que esperaba la Fiscalía, consideró que el trabajo del ente investigador fue insuficiente para demostrar su hipótesis, lo cual deja al líder político imputado y en camino a un posible juicio. Para entender esta determinación, El Espectador seleccionó cinco episodios para entender por qué la jueza no cerró el proceso.

Primer episodio: Uribe pudo dar instrucciones para sobornar a Juan Guillermo Monsalve