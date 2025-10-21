Caso Uribe: claves para entender qué pasará con la sentencia de segunda instancia

Desde el inicio del proceso, el expresidente ha sostenido que se trata de un complot político en su contra y que todas las movidas del abogado Diego Cadena, quien también ya fue condenado, ocurrieron a sus espaldas. Foto: Óscar Pérez

Este martes 21 de octubre de 2025, a partir de las ocho de la mañana, tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá darán a conocer su decisión de segunda instancia sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, condenado en julio de este año por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Luego de dos meses con el expediente en sus manos, Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, en medio de las críticas que generó la decisión de primera instancia y a pesar de la renuncia del expresidente a la...