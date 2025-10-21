Logo El Espectador
Judicial
Caso Uribe: claves para entender qué pasará con la sentencia de segunda instancia

El Tribunal Superior de Bogotá dará a conocer este martes la decisión de segunda instancia en el expediente en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Estas son las claves de esta nueva decisión judicial.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
21 de octubre de 2025 - 11:05 a. m.
Desde el inicio del proceso, el expresidente ha sostenido que se trata de un complot político en su contra y que todas las movidas del abogado Diego Cadena, quien también ya fue condenado, ocurrieron a sus espaldas.
Foto: Óscar Pérez

Este martes 21 de octubre de 2025, a partir de las ocho de la mañana, tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá darán a conocer su decisión de segunda instancia sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez, condenado en julio de este año por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Luego de dos meses con el expediente en sus manos, Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, en medio de las críticas que generó la decisión de primera instancia y a pesar de la renuncia del expresidente a la...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
