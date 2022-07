Caso Uribe: el próximo martes se define si Diego Cadena queda libre

Abogado de Álvaro Uribe Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Para este viernes 1° de julio estaba prevista una audiencia en la que Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe, buscaba recobrar su libertad. El cuestionado penalista afronta desde 2020 un juicio por, supuestamente, intentar torcer testigos a favor del expresidente Uribe. Su abogado, Iván Cancino, argumentó esta tarde ante un juez que su cliente llevaba más de 240 días en detención domiciliaria, tiempo máximo estipulado por la ley para que un procesado esté detenido desde el momento que es radicado el escrito de acusación en su contra y el inicio del juicio.

Aunque la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas no se opusieron a la solicitud de libertad, el juez del caso señaló que tomará la decisión de dejarlo en libertad, o no, el próximo martes 5 de julio a las 9:00 a.m. El togado señaló que necesitaba de tiempo para verificar que lo expuesto por la defensa Cadena era cierto: que Cadena ya puede afrontar su juicio en plena libertad. Estos hechos no quieren decir que Cadena ya no tenga que seguir compareciendo ante la justicia.

El exabogado de Uribe está siendo investigado por las visitas que realizó a exparamilitares, al parecer, para persuadirlos de hablar en favor de Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, gestión que incluyó pagos y supuestas promesas de dádivas. El pasado 27 de julio de 2021 la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de fraude procesal y soborno, y el juez ordenó en ese momento su detención domiciliaria. Actualmente, se desarrollan las audiencias preparatorias de juicio.

En este proceso también está vinculado Juan José Salazar, abogado y socio de Diego Cadena quien, según la Fiscalía, colaboró con el presunto soborno al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien se encuentra recluido en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca. Salazar también está imputado con los mismos delitos.

Noticia en desarrollo...