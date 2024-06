Caso Uribe: esto es lo que Diego Cadena habría ofrecido para torcer testimonios

Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe Foto: El Espectador

El exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, está en juicio por, supuestamente, haber sobornado a testigos para que cambiaran las versiones que le habían dado a la justicia, en las que señalaban al exmandatario y a su hermano Santiago Uribe de haber ayudado a fundar grupos paramilitares. Ahora, en medio del juicio en contra del abogado, se conocieron interceptaciones de una llamada en la que Cadena manifiesta que sí ofreció cosas a testigos para que se retractaran.

El periodista Daniel Coronell expuso en la W Radio que durante el juicio en contra del abogado Cadena surgió una grabación entre él y el exdefensor de Uribe, en el que se escucha al hoy enjuiciado confesarle al periodista lo que le ofreció a Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en contra del exmandatario, para que cambiara su versión inicial.

La grabación sería de mayo del 2018, cuando el periodista contactó al entonces abogado de Uribe, para obtener su versión sobre las visitas que constantemente estaba haciéndole a Monsalve en la cárcel la Picota. Según Coronell, Cadena le dijo esa noche que le había ofrecido a Monsalve un trámite judicial gratuito dentro de su proceso, a cambio de que se retractara de lo dicho en contra de Uribe Vélez.

En la conversación presentada por Coronell se escucha a Cadena contarle lo que habían hablado con Monsalve:

“Y el señor me dijo, lo va a llamar, mi esposa lo va a llamar y ella le va a entregar el documento radicado en la Corte. ¿Qué le dije yo? Daniel. Le soy muy franco, le dije encabece la carta dirigiéndosela a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me dijo que tenía pena con esa familia Uribe. Le dije si quiere en esa carta que le va a escribir a la Corte pida dos cosas: que quiere usted presentar una disculpa a él, hágalo y… pídale también a la corte el tema de su seguridad, la seguridad de su familia. Todo por encima de la Ley. Le hago un paréntesis. Daniel, mire, no voy a ser tan estúpido de ir a decirle a un señor, a estar alturas de la vida, que ya está uno un poquito acreditado en el ejercicio profesional, no va uno a decir una insinuación a un tipo de esos. Y se lo digo sin faltarle el respeto señor: amistad de bandido, amor de puta. Eso lo tengo claro en esta profesión”, se escucha en el audio presentado por el periodista.

Según señaló el abogado en la conversación, la razón para seguir visitando a Monsalve en la cárcel, fue porque creyó en su palabra de que se retractaría. “Amistad de bandido, amor de puta, Vea Daniel ni confíe en la amistad de un bandido, ni en el amor de una puta. Entonces yo le dije al señor en la conversación... y le digo algo: le creí, le creí, le creí… Por eso volví…”, dijo el abogado.

“Él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia. Le dije que eso es correcto. Le ofrecí un recurso de revisión ante la Corte. Le dije, no conozco su caso, pero le podría hacer por medio de mi oficina, un recurso de revisión, para ayudarlo en el tema de su condena. Me dijo que tenía una condena de cuarenta y nueve años... Es más, jocosamente le dije, hermano tiene más salida un Betamax de una prendería. El señor se sonrió y me dijo es verdad. Eso fue todo…”, se escucha a Cadena decirle a Coronell.

Según han manifestado el propio Cadena y su abogado, Iván Cancino, los trámites jurídicos ofrecidos a Monsalve sin cobrarle nada no eran para que mintiera a la justicia, sino para que, según ellos, se motivara a decir la supuesta verdad.

