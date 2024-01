Caso Uribe: Fiscalía acepta impedimento de fiscal Salcedo y nombra nuevo encargado

Álvaro Uribe Vélez es procesado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Foto: El Espectador - JOSE VARGAS ESGUERRA

En la lista de errores de la Fiscalía de Francisco Barbosa en el expediente contra Álvaro Uribe Vélez, se suma uno más: el fiscal que había designado el pasado 9 de enero para seguir adelante con el caso, Víctor Salcedo, estaba impedido para asumir la investigación. Así lo determinó el propio fiscal general, luego de que el propio funcionario le presentara un impedimento, pues ya había hecho pública su opinión sobre el expediente en una columna de opinión.

Salcedo aterrizó en la investigación hace una semana, cuando el anterior fiscal del caso, Andrés Palencia, renunció a seguir con su trabajo justo el último día que tenía de plazo para presentar la preclusión del caso o el escrito de acusación, con el cual Uribe iría a juicio penal. El plazo fue ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que este expediente por presunto soborno a testigos no puede cerrarse, pues la Fiscalía cuenta con material suficiente para mantener el proceso abierto contra Uribe.

Con esa renuncia, el caso lo asumió Salcedo. Sin embargo, a las pocas horas se conoció que el fiscal ya había expresado su opinión del caso, a favor del investigador expresidente. El periodista Daniel Coronell recordó que en 2020, Salcedo escribió una columna en el portal Corrillos de Bucaramanga (Santander) sobre el caso. En el texto, titulado “Ni Cristo se salvó de la Corte Vs Uribe”, el fiscal Salcedo opinó en contra de las actuaciones de la Corte Suprema (quien abrió la investigación contra el expresidente) y en favor de Uribe.

Además, afirmó que, si bien respeta la decisión tomada por el alto tribunal, no la comparte, puesto que “deja en el ambiente judicial una preocupante sensación de afectación a otros derechos fundamentales, no menos importantes y propios de un estado democrático”. Pese a que era claro que Salcedo no podía asumir el caso por sus opiniones de hace casi cuatro años, la Fiscalía lo nombró como encargado para que, en tiempo récord, resolviera qué debe suceder con el expediente contra el expresidente Uribe.

¿Quién es el nuevo fiscal del caso Uribe?

Ahora, el nuevo fiscal del caso es Gilberto Iván Villarreal, un funcionario con 29 años de experiencia en la rama judicial, quien, en tiempo récord (unos 90 días) tendrá que resolver qué debe pasar con la investigación, para muchos, la más importante de los últimos años. Villarreal es fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y oriundo de Chima (Santander). Por sus manos pasaron expedientes como el que investigó a los promotores del referendo para la reelección de Álvaro Uribe y también fue el director seccional de Fiscalías de San Gil (Santander).

La misión que tiene Villarreal es clara: tiene que definir si vuelve a pedir el cierre de la investigación contra el expresidente, como ya lo han hecho otros dos fiscales, o si lo llama a juicio, en una decisión que sería histórica, pues ningún expresidente ha sido acusado por una investigación penal. Uribe, por su parte, ha insistido durante casi seis años que nada tiene que ver con los delitos por los que es investigado y que todo se trata de una persecución política.

