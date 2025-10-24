Caso Uribe: Fiscalía buscará que absolución del expresidente sea revisada por la Corte Suprema

La fiscal Merlenne Orjuela alista el documento que presentará ante la Sala Penal del alto tribunal. Las víctimas del caso también preparan la demanda de casación. Foto: (EPA) EFE - Carlos Ortega

Tras la absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mismos por los que había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria en julio pasado, la Fiscalía buscará que la Corte Suprema de Justicia revise nuevamente el caso y cambie la decisión contra el líder del Centro Democrático. En el escritorio de la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, se alista el documento que será presentado ante el alto tribunal.

Concretamente, lo que hará el ente investigador en este caso será presentar una demanda de casación, para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acceda a revisar la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 21 de octubre. Orjuela tiene hasta el próximo 28 de octubre para presentar el documento, y luego tendrá 30 días para sustentarlo ante los magistrados de la corte.

Asimismo, las víctimas del caso, como el precandidato presidencial y senador Iván Cepeda, ya anunciaron que presentarán su propia demanda para pedir la casación en el alto tribunal. Para ellos, el Tribunal Superior de Bogotá no tuvo en cuenta pruebas claves y desestimó evidencia que, dicen, no dejaba lugar a dudas de la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en una red para torcer testigos a su favor y en contra de Cepeda.

Cuando las demandas de casación se radiquen en el Tribunal Superior de Bogotá, la totalidad del expediente será enviado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde, por sorteo, se le asignará a uno de los nueve magistrados para que sea el ponente. Ese togado, o togada, tendrá la tarea de verificar si la demanda cumple con todos los requisitos para ser admitida.

En caso de pasar los primeros filtros de forma que exige el alto tribunal, la Sala Penal convocará a una audiencia para que las partes sustenten, por máximo 10 minutos, sus pretenciones. De ahí, lo único que queda es que el ponente del caso presente un proyecto de fallo y la Sala vote. Para aprobarlo, necesitará al menos cinco de los nueve votos posibles. Si no los logra, el expediente pasa a manos de otro magistrado.

La admisión de la demanda de casación puede tomar entre seis y 18 meses. Por su parte, una decisión de fondo, en caso de que la demanda pase, podría demorar entre tres y cinco años al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema.

A pesar de que en primera instancia la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, encontró culpable al expresidente Uribe, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, consideraron el ente investigador no logró demostrar la culpabilidad de Uribe en cinco hechos por los que fue investigado. Para el tribunal, la sentencia de primera instancia no revisó de manera correcta las pruebas del expediente y la jueza Sandra Heredia, quien emitió esa decisión, cometió varios errores en su valoración.

Según la Sala, la Fiscalía no logró comprobar que el expresidente hubiera dado órdenes a su abogado Diego Cadena de contactar a testigos y ofrecerles dádivas a cambio de sus retractaciones en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

El magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, leyó durante más de tres horas las consideraciones del tribunal para absolver a Uribe. Entre otras cosas, explicó que, luego de la revisión del proceso, no se pudo acreditar “instrucción alguna” del expresidente para la comisión de delitos.

