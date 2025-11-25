Logo El Espectador
Caso Uribe: Fiscalía y víctimas tienen hasta enero para sustentar recurso de casación

La Sala Penal del tribunal amplió los términos para que la Fiscalía y las víctimas argumenten el recurso con el que pretenden que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión que absolvió al expresidente en el caso por presunto fraude procesal y presunta manipulación de testigos.

Redacción Judicial
25 de noviembre de 2025 - 08:44 p. m.
Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda.
Foto: Katerine González Clavijo
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá amplió el término para que la Fiscalía y las víctimas dentro del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, sustenten el recurso de casación. Según decidió esa instancia, el nuevo plazo vence el 13 de enero de 2026.

La decisión se dio luego de que la bancada de las víctimas y el ente investigador pidiera extender el plazo. En el proceso, tanto la fiscal Orjuela como las víctimas, integradas por el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, decidieron presentar el recurso de casación.

Para la Fiscalía y para las víctimas, la Corte Suprema de Justicia debe corregir la sentencia que declaró inocente a Álvaro Uribe, el pasado 21 de octubre, por los delitos de soborno simple, soborno en la actuación penal y fraude procesal. Según ellos, durante las actuaciones penales en las sesiones del juicio oral que se llevó a cabo desde el pasado 6 de febrero hasta el 1 de agosto, “se incorporaron multiplicidad de pruebas documentales y magnetofónicas, las cuales, insistimos, deben ser estudiadas con rigurosidad para el desarrollo de las causales de casación”.

Para las víctimas, como las decisiones de primera instancia y segunda instancia suman más de dos mil folios, por lo que deben ser “estudiadas y analizadas con sumo detenimiento para lograr satisfacer la carga argumentativa exigida por el recurso extraordinario”.

Inicialmente, la Fiscalía expuso que el recurso sería interpuesto el pasado 23 de octubre, dos días después de la absolución del exmandatario. Sin embargo, la el ente investigador señaló que el recurso de casación requiere una revisión minuciosa y detallada, por lo que han requerido más tiempo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

