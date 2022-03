Caso Uribe: minuto a minuto de la intervención del expresidente

El expresidente Álvaro Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal, cargos que ha negado desde el inicio del proceso. / AFP Foto: RAUL ARBOLEDA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene hoy la palabra para intervenir en el caso en el que se le investiga por presunta manipulación de testigos. El mandatario, quien es la última persona en hablar antes de que la jueza tome la decisión si precluye o no la investigación, tendrá cuatro horas para expresar sus motivos para que se acceda a la petición de la Fiscalía de precluir el caso.

El inicio

El inicio de la audiencia es tenso porque el exmadatario inició su relato refiriéndose a algunos presuntos hechos en los que aseguró haber participado, así como otros en los que negó haber estado. Sin embargo, la jueza lo interrumpe y le aclara que, aunque le concedió el uso de la palabra para esta fecha, no es para que exponga hechos, ni tampoco para “defender su honra”, como, al parecer, lo pretende Uribe. La jueza le aclara al exsenador que sí puede intervenir, pero solo para apoyar la solicitud de preclusión y nada más.

Álvaro Uribe y sus abogados, Jaime Granados y Jaime Lombana, intentan convencer al despacho de que lo dejen hablar para defenderse de los señalamientos que le hicieron las víctimas, dijeron que incluso lo “han acusado de ser el director de Aeronáutica de Pablo Escobar”. A pesar de su petición, la jueza se mantiene firme y dice que el dirigente del Centro Democrático hizo una mala interpretación del espacio que se le otorgó para hablar, a lo que el exsenador concluye, después de un rato diciendo: “Pido disculpas. Debió ser mi error”.

Pese a todas las aclaraciones que hace la jueza, Uribe continúa con el relato de hechos y tratando de aclarar que los señalamientos que le hacen las víctimas en relación con el paramilitarismo, la compra de testigos y otros delitos no tendrían nada que ver con él. El exmandarario hace su relato a pesar de que el despacho le advirtió que no era el momento para hacerlo después de referirse a afectaciones a su partido político por el supuesto daño a su honra por la investigación que se adelanta contra él, a lo que la jueza le responde: “Esta no es una intervención política, ya lo dije”.

El relato del exmadatario continua por varios minutos sin ser interrumpido, sigue refiriéndose a hechos, según él, porque es su derecho a la réplica y hace mención de cosas que ya mencionaron sus abogados en pasadas audiencias, lo que provoca la intervención del abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas. El abogado Del Río sostiene que lo que está haciendo Uribe hoy es dar un testimonio, algo que no debería estar haciendo el exsenador, pues no es el espacio para hacerlo, algo que está respaldando la jueza.

“Yo no le estoy coartando el derecho a la defensa a nadie”, manifiesta la jueza tras la intervención de la defensa del exmandatario, quienes insisten que no dejar hablar a Uribe sobre lo que considere oportuno es vulnerar dicho derecho. La aclaración del despacho es, en muy poca medida, acatada por el expresidente, quien sigue expresando que su reputación ha tenido una gran afectación, lo que hace que hoy tenga que estar dando estos testimonios para acarar los señalamientos en su contra.

Según el expresidente, se está absteniendo de decir todo lo que tenía preparado para su intervención, supuestamente, para respetar la solicitud del despacho de no dar testimonios.

Noticia en desarrollo...

