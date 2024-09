Caso Uribe: niegan, nuevamente, petición del expresidente para aplazar audiencias

Expresidente y jefe del Centro Democrático se reunió en Bogotá con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: Óscar Pérez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a recibir una negativa por parte de la justicia. El líder del Centro Democrático volvió a pedirle al juzgado donde se lleva el caso en su contra por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal que aplazara la audiencia que se tiene programada para el próximo viernes 6 de septiembre, pero volvieron a decirle que no.

De acuerdo con el auto en el que el Juzgado 44 Penal de Bogotá, la audiencia se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. con o sin la asistencia de Álvaro Uribe. De acuerdo con lo manifestado por el despacho, no es necesario que el expresidente asista a la audiencia, toda vez que puede ser representado en la diligencia por su abogado.

El exsenador del Centro Democrático le ha pedido al juzgado en dos ocasiones que reprograme la audiencia preparatoria “por una invitación recibida por la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) para asistir a un evento entre el 3 al 6 de septiembre”, razón por la cual no estará en el país.

Sin embargo, el juzgado le recordó al Uribe que le negó la misma “solicitud de aplazamiento el 30 de agosto de los corrientes, en virtud a que la presencia del acusado no es requisito de validez para el desarrollo de la diligencia, estando garantizados sus derechos con la presencia del defensor”. Ante esa respuesta, la defensa del exjefe de Estado le pidió al despacho reconsiderar su decisión, apelando a que “no acceder a la solicitud va en contravía de las garantías que le asisten al procesado, de asistir al juicio que se le adelanta en su contra y también de ejercer su derecho a la defensa material”.

Aun así, el despacho sostuvo su negativa al expresidente Uribe, diciendo que “el no poder acudir, no implica un quebrantamiento de esas prerrogativas que alega el defensor, menos, cuando ya ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia patria que no es de forzosa obligatoriedad la asistencia del encartado al acto público, cuando como en este evento, no se encuentra privado de la libertad”.

Las audiencias fuero programadas después de que el Tribunal Superior de Bogotá tomara una decisión crucial en su expediente: negar la petición de la defensa de Uribe de archivar el caso contra el expresidente. El pasado 27 de agosto, el magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado de estudiar la nulidad solicitada por la defensa del líder del Centro Democrático, confirmó la decisión de la juez 44 de Circuito de Bogotá, quien negó la solicitud de nulidad inicialmente planteada durante la audiencia de acusación el pasado 24 de mayo. Con esa determinación, el proceso continuó y por eso se reagendaron las audiencias preparatorias antes de que el exmandatario enfrente un juicio penal.

