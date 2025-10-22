Caso Uribe: sablazos del Tribunal Superior a la Fiscalía por errores en la investigación

Los magistrados que participaron en la decisión: Alexandra Ossa, Manuel Antonio Merchán, el ponente, y Leonor Oviedo, quien salvó el voto. Foto: El Espectador

Se siguen acumulando las páginas del expediente que durante siete años la justicia construyó hasta determinar, en segunda instancia, que Álvaro Uribe Vélez es inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Así lo definió el Tribunal Superior de Bogotá, que en la mañana del 21 de octubre comunicó su decisión sobre la apelación presentada por el expresidente a la primera condena emitida en su contra. Un grueso expediente en el que la Sala Penal, además de absolver al líder natural del Centro Democrático, le lanzó...