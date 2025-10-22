Logo El Espectador
Judicial
Caso Uribe: sablazos del Tribunal Superior a la Fiscalía por errores en la investigación

En el fallo de 715 páginas con el que el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la condena contra Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal, los magistrados de la Sala Penal criticaron algunas de las movidas de la Fiscalía durante la construcción del expediente. Estos son los detalles de las argumentaciones contra el ente investigador.

Gustavo Montes Arias
22 de octubre de 2025 - 11:03 a. m.
Los magistrados que participaron en la decisión: Alexandra Ossa, Manuel Antonio Merchán, el ponente, y Leonor Oviedo, quien salvó el voto.
Foto: El Espectador

Se siguen acumulando las páginas del expediente que durante siete años la justicia construyó hasta determinar, en segunda instancia, que Álvaro Uribe Vélez es inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Así lo definió el Tribunal Superior de Bogotá, que en la mañana del 21 de octubre comunicó su decisión sobre la apelación presentada por el expresidente a la primera condena emitida en su contra. Un grueso expediente en el que la Sala Penal, además de absolver al líder natural del Centro Democrático, le lanzó...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
