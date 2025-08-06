Resume e infórmame rápido

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, ya está formalmente detenido, dando cumplimiento a lo ordenado por la jueza 44 Penal de Bogotá el pasado 1 de agosto. A través de redes sociales, Uribe aseguró ya estar formalizado como preso.

“Esta tarde (6 de agosto) comparecí al juzgado de Rionegro (Antioquia). Me habían citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario que estoy cumpliendo desde el pasado viernes (1 de agosto)”, dijo Álvaro Uribe en un video publicado a través de su cuenta de X.

Ya es oficial el arresto domiciliario de Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por dos delitos.

En la publicación dijo que “con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en 2026 derrote a la naciente mordaza neo-comunista, porque si se consolida, acabará con la Nación”.

La noticia se da dos días después de que la defensa del condenado expresidente Uribe presentara una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con la que buscan la libertad del exmandatario. En ese documento, pedían, dentro de otras cosas, que se suspendiera la orden de captura contra Uribe hasta que no hubiera decisión de segunda instancia sobre su condena. Pero, esa petición fue negada y quedó en firme la orden de captura.

Desde el pasado 28 de julio, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo encontró responsable por manipular testigos para resultar favorecido en expedientes relacionados con presunto apoyo al paramilitarismo.

El juicio del expresidente Álvaro Uribe permitió conocer, al menos para el juzgado 44 capitalino, que el exmandatario sabía sobre las acciones de sus emisarios en la búsqueda de testigos en las cárceles del país, para intentar favorecerse con sus testimonios. Para establecer esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra en mitad de un juicio para establecer si realmente ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.

Durante el proceso se avaló como prueba las interceptaciones realizadas a los teléfonos de Uribe y Cadena, en la que se demostraría el plan para ofrecer beneficios a los testigos. Asimismo, se consideró la validez del intento de Cadena para manipular a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, un exparamilitar al que, incluso, Cadena habría ofrecido beneficios económicos a cambio de su testimonio. Sin embargo, alias “Víctor”, estableció que el abogado solo le habría pagado $26 millones del dinero pactado, por lo que decidió cambiar su versión de los hechos.

Lo mismo habría ocurrido con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias“Diana”, a quien Cadena le pidió grabar un video para favorecer a Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, Álvaro Uribe habría sido encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, la jueza estableció que el exmandatario será absuelto por el delito de soborno, lo cual también se resolverá en la segunda instancia.

Durante la audiencia de publicación del monto de la condena, el pasado viernes, ni la Fiscalía ni la defensa de víctimas, integrada por Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, presentaron el recurso de apelación, probablemente al sentirse cómodos con la decisión. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, alertó que dentro de los próximos días presentará su recurso de apelación. Cabe recordar que durante el juicio solicitó la absolución del expresidente Uribe Vélez.

Asimismo, el abogado Jaime Granados también aseguró que presentará el recurso de apelación, por los delitos que determinaron la culpabilidad de su cliente, pero solicitó un término más amplio (cinco días adicionales) para preparar mejor su recurso judicial. La jueza accedió a ello, en el entendido de que fue un proceso extenso, en el que además se expidió una sentencia condenatoria de un total de 1.114 páginas.

Así reaccionó Uribe Vélez al fallo, durante su apelación: “El fallo me interpretó a su amaño. El fallo me maltrató sin conocer mis antecedentes en mi vida política. No repasó mi transparencia y mi verticalidad para enfrentar como minoría los debates en la Universidad de Antioquia. Ni tampoco los años de mi madurez cuando en el gobierno fui vertical para asumir responsabilidades. Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición. El fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi recorrido en la vida pública colombiana”.

Y agregó: “Aquí no hubo respeto ni por mi defensa, ni por mí. No entiendo mi condición, primero de acusado, y ahora de condenado. Pero es que tenemos toda la posibilidad de que nos protejan los derechos humanos. Aquí nos tratan como si fuéramos X, sin considerar que somos seres humanos. Uno de los temas por los cuales se tuvo que acudir a las instancias superiores fue justamente por la animosidad, por el desvío temperamental de la señora jueza contra mi defensa”.

