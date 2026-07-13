Catalina Giraldo accedió a eutanasia tras negación de su EPS a asistencia médica al suicidio

En Colombia, la Sentencia C-164 de 2022 de la Corte Constitucional despenalizó la Asistencia Médica al Suicidio (AMS) bajo ciertas condiciones. Foto: Archivo Particular

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Catalina Giraldo accedió a la eutanasia tras varios bloqueos institucionales que le impidieron recibir la Asistencia Médica al Suicidio luego de varios diagnósticos psiquiátricos. El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab) lo anunció a través de redes sociales.

“Es doloroso ver cómo la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia, cuando su verdadero deseo era la Asistencia Médica al Suicidio para ser ella misma quien administrara el medicamento. Un acto de cuidado y total autonomía que le fue negado”.

Catalina Giraldo Silva emprendió una cruzada jurídica para reclamar su derecho a morir dignamente a través del suicidio médicamente asistido. “Su lucha sigue viva ante la Corte Constitucional para que nadie más sea condenado a un suicidio traumático en soledad”, señaló DescLab.

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Antes de morir, Catalina, psicóloga de 31 años, le exigió a la Corte Constitucional eliminar las barreras y ordenar la reglamentación. Durante más de diez meses, Catalina interpuso recursos ante el sistema de salud para acceder a la Asistencia Médica al Suicidio.

Su caso escaló hasta la Corte Constitucional, pero tras el largo tiempo de espera y las tantas negativas, ella accedió a la eutanasia, incluso esperando una decisión que no llegó. Sin embargo, la batalla judicial en la Corte se mantiene para que el suicidio medicamente asistido sea reglamentado como una alternativa al derecho de morir dignamente. Si bien la práctica fue despenalizada por la Corte Constitucional en el 2022, la batalla es por la regulación para su aplicación en Colombia.

En su caso, desde 2020, Catalina recibió más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva sin que esos tratamientos hayan logrado aliviar el sufrimiento permanente. Con base en ello, Catalina cumplía los criterios establecidos por la Corte para acceder a la asistencia médica al suicidio: un sufrimiento intenso derivado de enfermedades graves e incurables, un consentimiento libre e informado y la realización del procedimiento bajo supervisión médica.

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En la última conversación con El Espectador, Ángela Silva, mamá de Catalina Giraldo, señaló que esperaba que la Corte resolviera pronto el caso porque “todos los seres humanos tenemos derecho a elegir cómo queremos irnos”. Y agregó: “Solo tengo gratitud hacia ella, y se lo he dicho varias veces. Me está enseñando el significado del amor incondicional. Solamente puedo honrar la vida de Cata. Y lo voy a hacer. ¿Que qué quiero decirle? Que la voy a extrañar infinito y que en mi creencia ella me va a acompañar siempre”.

Poco antes de iniciar el procedimiento, Catalina habló con Caracol y resaltó que, aunque su primera solicitud nunca fue la eutanasia sino el suicidio médicamente asistido, el vacío jurídico y los largos tiempos de espera se sumaron a su estado de salud mental que continuó deteriorándose.

“Yo debo decir que llegar a esa decisión no fue fácil. Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios. No siento que me esté rindiendo; siento que estoy entregando un poco ahora la responsabilidad a otros”, dijo en la conversación con Caracol. Y agregó: “Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente”.

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