Judicial
Catatumbo bajo fuego: enfrentamientos de Eln y disidencias de las Farc amenazan la seguridad

El pasado 14 de diciembre se registró el primer desplazamiento forzado en el marco de la más reciente escalada violenta en esa región del departamento de Norte de Santander. Ya son más de 500 las familias que han tenido que dejar sus hogares para huir de la guerra por el control territorial que se disputan el Eln y las disidencias de las Farc.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
02 de enero de 2026 - 12:44 a. m.
El 15 de enero de 2024 inició una escalada violenta entre el Eln y las disidencias de las Farc, que un año después continúa y se recrudece. Tibú y El Tarra tienen despliegue militar.
El 15 de enero de 2024 inició una escalada violenta entre el Eln y las disidencias de las Farc, que un año después continúa y se recrudece. Tibú y El Tarra tienen despliegue militar.
Foto: EFE - Mario Caicedo

Ataques con drones a hospitales. Civiles heridos en medio de los enfrentamientos. Cientos de personas desplazadas forzosamente. Despliegue militar en toda la región. Ese es el panorama con el que inicia el año 2026 en Catatumbo (Norte de Santander). Una zona azotada por la guerra entre el frente 33 de las disidencias de las Farc, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente, y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La fuerte escalada violenta, que inició tras una masacre en Tibú el 15 de enero de...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Olegario (51538)Hace 1 hora
250.000 tipos armados hasta los dientes, un presupuesto monstruoso que devora buena parte del erario y los señores de gorra no pudieron con 15 0 20 mil cuatreros. No se le puede preguntar a Fujimori cómo fue que acabó con la plaga del tal Sendero Luminoso, porque ya falleció, para ver si pudiera darles unas lucecitas a estos tipos de las FF.AA. de acá.
micorriza(d243q)Hace 1 hora
¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamientos?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?¿ fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? ¿compra de votos?
