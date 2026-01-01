Catatumbo bajo fuego: enfrentamientos de Eln y disidencias de las Farc amenazan la seguridad

El 15 de enero de 2024 inició una escalada violenta entre el Eln y las disidencias de las Farc, que un año después continúa y se recrudece. Tibú y El Tarra tienen despliegue militar. Foto: EFE - Mario Caicedo

Ataques con drones a hospitales. Civiles heridos en medio de los enfrentamientos. Cientos de personas desplazadas forzosamente. Despliegue militar en toda la región. Ese es el panorama con el que inicia el año 2026 en Catatumbo (Norte de Santander). Una zona azotada por la guerra entre el frente 33 de las disidencias de las Farc, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente, y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln). La fuerte escalada violenta, que inició tras una masacre en Tibú el 15 de enero de...