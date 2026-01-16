Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Catatumbo: los puntos sensibles del orden público durante un año de crisis humanitaria

La Defensoría del Pueblo presentó su informe sobre la problemática en esa zona del país. Aunque varios apartados llaman la atención y ponen de presente acciones y omisiones de los grupos armados que afectan a la población, el documento da cuenta de puntos que el brazo armado del Estado no puede afrontar por sí solo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
16 de enero de 2026 - 10:57 p. m.
Desde diciembre pasado, los combates se han intensificado, especialmente en El Tarra.
Desde diciembre pasado, los combates se han intensificado, especialmente en El Tarra.
Foto: Laura Zuleta

Este 16 de enero se cumplió un año desde que una crisis humanitaria sin precedentes estalló en Catatumbo, dejando, por lo menos, 150.000 personas afectadas en ese periodo de tiempo, según el Registro Único de Víctimas (RUV). La Defensoría del Pueblo documentó la problemática que enfrenta la zona desde enero de 2025 y que todavía no cesa. De acuerdo con su informe “Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz”, aunque el Estado, a través de la fuerza pública, ha intentado recuperar el control, se ha chocado de frente con dinámicas de...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Catatumbo

ELN

Disidencias

Ejército

Defensoría del Pueblo

Drones

PremiumEE

 

Michael Myers(apgw0)Hace 24 minutos
La perlita de la permisividad y la alcahuetería de este gobierno de izquierda ultrarrabiosa. Finalmente no pudieron contener a los elenos que entran y salen como pedro por su casa.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.