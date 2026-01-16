Catatumbo: los puntos sensibles del orden público durante un año de crisis humanitaria

Desde diciembre pasado, los combates se han intensificado, especialmente en El Tarra. Foto: Laura Zuleta

Este 16 de enero se cumplió un año desde que una crisis humanitaria sin precedentes estalló en Catatumbo, dejando, por lo menos, 150.000 personas afectadas en ese periodo de tiempo, según el Registro Único de Víctimas (RUV). La Defensoría del Pueblo documentó la problemática que enfrenta la zona desde enero de 2025 y que todavía no cesa. De acuerdo con su informe “Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz”, aunque el Estado, a través de la fuerza pública, ha intentado recuperar el control, se ha chocado de frente con dinámicas de...