Cementerio el Jardín de Antioquia no tiene víctimas de conflicto armado: JEP

De momento, la justicia transicional a través de un auto de 11 páginas aclaró que si bien se han decretado medidas cautelares sobre varios cementerios en el país para establecer si existen cuerpos sin identificar y que correspondan a víctimas del conflicto armado, en esta ocasión, la Sala de Primera Instancia de la JEP indicó que las exhumaciones hechas en El Jardín no corresponden a víctimas de ese tipo. Foto Esneyder Gutiérrez El Tiempo Foto: Esneyder Gutiérrez - Esneyder Gutiérrez El Tiempo

La justicia transicional hizo caso omiso a un escrito ciudadano que allegó Jorge Andrés López a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que exponía la existencia de cuerpos no identificados en el cementerio El Jardín en Antioquia. A su juicio, eran víctimas del conflicto armado. “Me causo mucha curiosidad ver que en dicho lugar se encuentran varias tumbas con restos identificados como N.N. a lo cual pregunté a varias personas del pueblo, del por qué tantos N.N en el cementerio, y estos respondieron: que eran guerrilleros que traían de las zonas más rurales del municipio y como no tenían ninguna identificación, los enterraban así”.

Esa apreciación llevó a la JEP a verificar con autoridades y entidades locales sí, en efecto, las tumbas que estaban marcadas de esa manera eran personas que fueron víctimas del conflicto armado. “Las respuestas de las diversas entidades no se desprende que las personas no identificadas inhumadas en dicho camposanto tengan relación con el conflicto armado”, explicó el auto firmado por el magistrado Alejandro Ramelli, miembro de la Sala de Primera Instancia de este tribunal.

Si bien, en su momento, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha decretado medidas cautelares de protección de lugares donde se presume la existencia de personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, de protección a la vida y seguridad de quienes participan en los trámites adelantados ante la JEP, de protección a la memoria, y de protección de archivos o información sobre graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, en esta ocasión el despacho considera que no es pertinente recurrir a esa práctica.

“No se configuran los requisitos de gravedad y urgencia propios del trámite cautelar. Las únicas advertencias que hizo el Ministerio del Interior respecto de la conservación de las personas no identificadas (PNI) y cuerpos no identificados e identificados no reclamados (PNIR) tienen relación con: la marcación de las tumbas, el deber de no mover dichos cuerpos y el registro adecuado de tales cuerpos por parte de las entidades responsables”, dice el auto de la JEP.

De acuerdo con el documento emitido, la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción indicó que todas las bóvedas están debidamente marcadas, que existe un registro completo de las PNI y PINR, y que las exhumaciones que se han adelantado hasta la fecha han estado en manos de la Fiscalía. De otro lado, resaltaron que el cementerio El Jardín es uno de los lugares que tiene en el radar la Unidad de Personas Dadas como Desaparecidas y está contemplado en el Plan Regional de Búsqueda que tiene la entidad.

“En este sentido, la Jurisdicción debe respetar las competencias de la Unidad y permitir que sea ella quien determine la necesidad de intervenir el cementerio y las condiciones de dicha intervención”, expone el auto a la vez que rechaza la solicitud que hizo Jorge Andrés López. Esta no es la primera vez que la justicia transicional tiene en el radar exhumaciones en cementerios donde se presume existen cuerpos de víctimas del conflicto armado. Su intervención histórica fue en Dabeiba en el cementerio las Mercedes donde se han recuperado más de 50 cuerpos.

