Chantajes, presiones y pánico: los chats de la trasescena del caso de la Ungrd en el Minhacienda

Exministro de Hacienda, en la audiencia de imputación de cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
A una semana de que la justicia defina si envía a prisión domiciliaria a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), El Espectador tuvo acceso a nuevas pruebas en el expediente. Las confesiones de varios protagonistas del caso, como los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como las delaciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, son ya conocidas por la opinión pública y...
Por Juan David Laverde Palma
Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
