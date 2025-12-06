Logo El Espectador
Judicial
Chantajes, presiones y pánico: los chats de la trasescena del caso de la Ungrd en el Minhacienda

Más de 1.100 páginas de conversaciones entre dos funcionarias clave de Ricardo Bonilla muestran choques con congresistas, tensiones con Palacio y alertas por las pesquisas que hoy tienen a dos exministros a punto de enfrentar prisión domiciliaria.

Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
07 de diciembre de 2025 - 02:59 a. m.
Exministro de Hacienda, en la audiencia de imputación de cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Exministro de Hacienda, en la audiencia de imputación de cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A una semana de que la justicia defina si envía a prisión domiciliaria a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), El Espectador tuvo acceso a nuevas pruebas en el expediente. Las confesiones de varios protagonistas del caso, como los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como las delaciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, son ya conocidas por la opinión pública y...

Olegario (51538)Hace 29 minutos
“Pues qué ganas de poder… Me asusta la necesidad de ‘controlar’ que tiene ese señor”. El megalómano Petro. Pobre Bonillita. Esto le está pasando por güevón, por querer ganar puntos con el jefazo. Se comprueba que ese mundo de la política es una cloaca impresionante. Y sin embargo, hay tantos idiotas metiendo su mano al fuego por un puto político. Ahora qué dirán los petristas? Que Petro no es un político?
