Chocan versiones de Medicina Legal y del presidente Petro sobre cuerpos calcinados en Nariño

El jefe de Estado señaló que casi 30 personas murieron quemadas y otras resultaron heridas en ese departamento por bombardeos del gobierno ecuatoriano. Sin embargo, la entidad dice que la verdad es otra. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las versiones que se tienen sobre 27 cuerpos calcinados en Nariño en medio de las recientes tensiones con Ecuador y los bombardeos y operaciones de ese país en contra de grupos armados en zona fronteriza, siguen sin ser claras. Por una parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que esa cantidad de muertos serían resultado de las ofensivas militares del vecinos país. Sin embargo, el Medicina Legal maneja versiones distintas de la cantidad de muertos y de los hechos en los que esas personas perdieron la vida, así como de las razones por las que están calcinados.

Lo que dijo el presidente Petro

El pasado 17 de marzo, el jefe de Estado colombiano se refirió a las ofensivas de Ecuador en contra de grupos armados en zona de frontera. Aunque el gobierno de Ecuador, presidido por Daniel Noboa, sostiene que toda acción militar ha sido realizada en territorio ecuatoriano, el presidente Petro dijo en su cuenta de X (antes Twitter) hay dudas al respecto.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

“Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”. A eso, agregó que “hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.

La versión de Medicina Legal

El Espectador se contactó con Medicina Legal para tener las cifras y detalles de estos cuerpos a los que se refirió el presidente Gustavo Petro y el instituto maneja una versión muy distinta a los dicho por el jefe de Estado. Según la información entregada, casos de personas calcinadas en Nariño solamente se han presentado dos, ambos en enero pasado.

El primero, según registró el instituto, es el llamado “Caso Llorente - vereda Inda Zabaleta - Rio Rosario”. En esos hecho, dice el documento conocido por este diario, “el día 22 de enero del 2026 aproximadamente a las 9 pm se presenta un incendio en la vereda Inda Zabaleta. Rio Rosario, del municipio de Llorente en un laboratorio clandestino de cocaína; de este, ingresan lo que la policía judicial inspeccionó como 12 personas fallecidas (por las condiciones de calcinamiento)”.

De acuerdo con el reporte de Medicina Legal de ese caso, el total casos en el evento Llorente fueron 12: “todos identificados y entregados. Todos son de sexo masculino, no se registraron menores de edad. Todos fallecen por quemaduras y calcinados, no hay evidencia de otro tipo de lesiones”.

El otro caso registrado fue el llamado “El Pital”. Sobre esos hechos, Medicina Legal sostiene que “aunque el hecho ocurre el 24 de enero, las personas lesionadas reciben atención médica y posteriormente ingresan a la UB (Unidad Básica de Medicina Legal) Pasto”.

Esos cuerpos, señala el documento, tuvieron ingresos en días diferentes: “El día 28 de enero por quemaduras por fuego. El caso fue identificado y el cuerpo entregado a la familia. El día 1 de febrero por quemaduras por fuego. El caso fue identificado y el cuerpo entregado a la familia”.

El balance hecho sobre esos fallecimientos fue que los dos fueron identificados y entregados. “Ambos de sexo masculino, no se registraron menores de edad. Ambos fallecen por quemaduras, no hay evidencia de otro tipo de lesiones”, señala el informe.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.