DNI y presidentes de altas cortes se reunirán con Fiscalía por supuestas chuzadas

Carlos Ramón González, director de Inteligencia Nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, en la mañana de este miércoles para habar sobre las supuestas chuzadas por parte del gobierno de Gustavo Petro, denunciadas por el vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Al final del encuentro, González dijo que dentro de lo conversado, Chaverra le expuso que hay magistrados en todos los altos tribunales que tiene sospechas de estar siendo chuzados ilegalmente.

En el encuentro, se acordó que habrá una reunión entre el DNI, los presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). González insiste en que en el gobierno de Gustavo Petro no se está haciendo ningún tipo de seguimientos, interceptaciones o perfilamientos a magistrados, opositores o periodistas, diciendo además que todo podría tratarse de simples rumores.

“El llamado es a que magistrados o periodistas que se sientan perseguidos o chuzados, pongan en conocimiento de las autoridades de manera inmediata, para que se pueda investigar y sancionar a los responsables como corresponde”, dijo el director de la DNI. Además, a pesar de la denuncia del magistrado Ibáñez y lo expresado por Chaverra, González señaló que “desde el año pasado se viene hablando de un rumor, rumor, rumor, sin que haya una prueba en concreto”.

González también dijo que desde la DNI no tiene la capacidad para saber si el teléfono de algún magistrado o periodista está chuzado, por lo que señaló que debe ser otra entidad a la que se le pida revisar ese tema. Igualmente, sostuvo que “la DNI no ha hecho, no hace y no hará este tipo de actividades (de interceptación)”, agregando que formalmente no tiene conocimiento de denuncias formales, además de la del magistrado Ibáñez.

En la reunión que sostuvo González con el presidente de la Corte Suprema, según el funcionario, se propuso la creación de una comisión judicial para la vigilancia de las labores de inteligencia en el país. Señaló que la coyuntura de este momento es el momento propicio para que se dé pie a esa comisión y que no todo se quede en un escándalo. Agregó que se discutió sobre crear un documento que de los lineamientos para que haya una vigilancia y control efectivo a las actividades de inteligencia por parte de las altas cortes, para que haya las garantías de que chuzadas a los magistrados no están pasando “y no pasarán”.

El funcionario del gobierno además dijo que el escándalo de las supuestas chuzadas podría tratarse de “una matriz de opinión para hacer ver como si este gobierno hiciera lo que hicieron gobiernos pasados”. Por ahora, dijo que se atendrá a lo que encuentre la Fiscalía en la investigación que ya adelanta en el caso del magistrado Ibáñez.

