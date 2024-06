“Yo no soy víctima”, magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre posibles chuzadas

Magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Mauricio Alvarado

Por las supuestas chuzadas a magistrados de las altas cortes, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, habló sobre los presuntos hechos irregulares que lo pusieron a él y a los integrantes de su despacho en alerta sobre las presuntas interceptaciones a sus comunicaciones. De acuerdo con el togado, ya puso en conocimiento de la Fiscalía las distintas pruebas sobre las posibles ilegalidades.

El magistrado Ibáñez señaló también que los posibles hechos irregulares en las comunicaciones, sobre las que ahora adelantan averiguaciones el ente investigador, se presentaron en los equipos de tres de cuatro de colaboradores de su despacho. Agregó que, hasta el momento, solo se ha limitado a poner en conocimiento del presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes, y de la Fiscalía los hechos.

Ibáñez señaló que por ahora no se ha reunido con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón Rodríguez, ni con algún miembro del gobierno de Gustavo Petro. “Yo no formulé una denuncia, sino que me limité a presentar a consideración del presidente de la Sala Plena esos hechos y a la vez fueron puestos en consideración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo”.

Dijo que la investigación que ya adelanta la Fiscalía es reservada y que esta semana él y sus colaboradores han ampliado la información con los fiscales encargados del caso. “No soy víctima, simplemente me he limitado a poner una serie de hechos irregulares a las autoridades competentes”, dijo el magistrado Ibáñez, quien además sostuvo que “no he presentado ninguna denuncia penal y no soy parte de ningún proceso”.

El vicepresidente de la Corte Constitucional dijo que desde el año pasado, como lo contó este diario, habían recibido alertas algunos magistrados de posibles interceptaciones, pero expuso que no se habían hecho denuncias, porque querían primero verificar si se trataba de fallas en los equipos. Sin embargo, dio, que ya pudieron acumular información suficiente para ponerla en revisión de la Fiscalía.

Ibáñez también dijo que otros magistrados, no de la Corte Constitucional, sino de otros altos tribunales, también le han manifestado sospechas por fallas y posibles hechos irregulares en sus comunicaciones. Sobre las indagaciones por las alertas que se venían dando desde el año pasado, manifestó que “el presidente de la Corte Suprema de Justicia las hizo el año pasado con las autoridades pertinentes, varias agencias públicas, y nos trasladó las respuestas a varios que estábamos inquietos sobre el tema. Y sobre eso tomamos las precauciones, pero en su momento no teníamos elementos técnicos de juicio para relacionar a alguien con esas conductas”.

El magistrado Ibáñez agregó que en esa información compartida por el ahora exmagistrado Castillo, se confirmaba que podría haber algún tipo de actividad ilegal y no consentida sobre las comunicaciones de algunos togados. Señaló que lo mismo fue asegurado ante la plenaria del Senado por el director de la DNI, a quien también se le había dado a conocer las preocupaciones de algunos magistrados.

Dice que hasta el momento no tiene información concreta sobre chuzadas por parte del gobierno, pero que sí tiene indicios que le permitieron pedirle a las autoridades competentes que investiguen si realmente hay interceptaciones a sus comunicaciones. El vicepresidente del alto tribunal concluyó diciendo que a pesar de las alertas que tiene por las supuestas chuzadas, “no es la primera vez, en mi caso, que intervienen las comunicaciones. En otra ocasión no solo fui objeto de intervenciones, sino también de seguimientos, y en esas ocasiones las puse en conocimiento de las autoridades y en el entretanto mantuve mi postura. Un juez de la República no puede tener temor”.

