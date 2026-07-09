Cielo Rusinque asumirá como ministra de Justicia encargada tras la salida de Cuervo

La actual superintendente de Industria y Comercio estará en esa cartera por el tiempo que le queda al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En pleno cambio de gobierno, el Ministerio de Justicia volvió a tener cabeza tras la salida del ministro Jorge Iván Cuervo. Cielo Rusinque, la actual superintendente de Industria y Comercio, asumirá como encargada de esa cartera por el tiempo que le queda al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según detallaron desde el Ministerio, los trámites dependen ahora de los tiempos de Presidencia.

La salida de Cuervo se produjo tan solo horas después de que entregara declaraciones en una rueda de prensa sobre la paz total, el pasado lunes 6 de julio. Fue el mismo presidente Gustavo Petro quien le pidió la renuncia al funcionario después de este criticó las conversaciones con las disidencias de las Farc, en el marco de la política de paz total. Según él, “no fue una buena decisión” darle estatus político a los disidentes y esa determinación “violó el Acuerdo de Paz”.

“Yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había la Ley de Paz Total, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, afirmó. Y, punto seguido, dijo que esa debilidad fue una advertencia que él mismo hizo sobre discusiones internas de esa política. Tras la solicitud de la carta de renuncia, Cuervo respondió y presentó la renuncia.

Así lo confirmó a través de un trino en el que señaló: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al país desde el ministerio”. El jefe de cartera también señaló a través de X: “Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”.

Su salida del Ministerio provocó incertidumbre en el sector debido al empalme con el nuevo jefe de cartera del gobierno de Abelardo de la Espriella, el abogado Iván Cancino. Ahora, con el nombramiento de Rusinque como ministra encargada, será ella quien asuma la cartera por menos de un mes, hasta el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto.

Los ministros que han pasado por la cartera de Justicia

El primero en tomar posesión fue Néstor Osuna, quien estuvo entre agosto del 2022 y julio del 2024. Después pasó Ángela María Buitrago, quien estuvo por casi un año, dejando el cargo en junio de 2025, en medio de disputas con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Su reemplazo fue Eduardo Montealegre, quien articuló la iniciativa de una Constituyente, pero dejó su cargo por diferencias en el gabinete. Estuvo entre junio del 2025 y octubre del mismo año. Su lugar lo tomó Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien bajo encargo ocupó la cartera por cinco meses. Finalmente, Jorge Iván Cuervo llegó en febrero del presente año y a un mes del cambio de mandato es removido del mismo.

Cuervo es abogado y fue profesor de la Universidad del Externado. ha pasado por entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Veeduría Distrital. Asimismo, fue consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia.

Ahora, en el Ministerio de Justicia aterrizó el abogado penalista Iván Cancino, quien estará al frente de la cartera en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y nuevas tecnologías , magister en Ciencias Penales y Criminológicas, cuenta con diplomado en clase Gestación Estatal, profesor de posgrados en Colombia y varias Universidades del exterior. Tiene más de 20 años de experiencia y fue Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

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