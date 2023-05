Cierran pabellón donde estaban presos “Kiko” Gómez y Salvador Arana

Conocido como "Kiko Gómez", gobernador de la Guajira, durante la audiencia de imputación de cargos realizada en el tribunal superior de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó este sábado que cerró el pabellón de políticos de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según la entidad, encargada de la custodia de las personas privadas de la libertad en Colombia, la medida se tomó por las recientes denuncias de irregularidades de este patio, en la que están detenidos los exgobernadores de La Guajira y Sucre, “Kiko” Gómez y Salvadore Arana, respectivamente.

“Se tomó la decisión de suprimirlo o cerrar ese pabellón de reclusión especial para funcionarios públicos en el marco de la prevención y en el marco de darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la sociedad, a las víctimas, entonces, se decide cerrarlo y aparte de eso todos los funcionarios que estaban ahí son trasladados a otras zonas del país”, dijo a Noticias Caracol el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez.

De acuerdo con el director del Inpec de los 16 miembros de este pabellón, 14 de ellos serán reubicados en cárceles de La Dorada, La Picota y Valledupar. Además, el coronel explicó que el mensaje a los privados de la libertad es que no puede haber estratificación en las cárceles, pues todos deben cumplir con la normatividad del Inpec. Sobre las supuestas irregularidades de las salidas de Kiko Gómez, el director del INPEC indicó que están investigando si salió del penal de manera injustificada.

Hemos tomado la decisión de cerrar del ERE de Barranquilla como medida de prevención y buscando ser claros y contundentes ante cualquier posible acción que se pueda presentar. El cambio comienza con acciones efectivas y dando tranquilidad a la comunidad. pic.twitter.com/Pj7jDK6fdK — Director General INPEC (@DInpec) May 27, 2023

“Hay que aceptar que cada vez que hacemos un operativo en cualquier parte del país encontramos botellas vacías de licor, botellas llenas de licor, celulares, entonces, seguramente, en lo que hemos hecho se ha encontrado esto, pero como tal irregularidades de salidas no se ha podido comprobar o materializar algún video o algo así donde podamos determinar de que estaba saliendo y demás, pero en prevención de que no vaya a pasar esto se tomó esta decisión. Entonces sale de Barranquilla, esta persona que está privada de la libertad ya sea para La Picota o sea para La Dorada y que no quede en esa zona del país donde tanta polémica ha generado”, dijo el funcionario a Caracol.

