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Cinco historias para conocer la barbarie de las Farc contra indígenas y afros en el Caribe

La JEP imputó a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las Farc por su presunta responsabilidad en 423 crímenes en contra del pueblo afrocolombiano y siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá. De las víctimas, 53 fueron desaparecidas. Estas son algunas de sus historias, casos por los cuales los exguerrilleros fueron llamados a reconocer responsabilidad.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
20 de junio de 2026 - 01:26 p. m.
Hoy la Sierra Nevada de Santa Marta sigue cercada por la guerra de las Autodefensas Conquistadoras.
Hoy la Sierra Nevada de Santa Marta sigue cercada por la guerra de las Autodefensas Conquistadoras.
Foto: Santiago Ramírez

Un documento de 690 páginas emitido esta semana por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retrata en parte algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla de las Farc en contra del pueblo negro afrocolombiano y siete pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Se trata de la imputación en contra de cinco exjefes del Bloque Caribe de ese grupo ilegal, que operó entre 1996 y 2007 en Cesar, Magdalena y La Guajira.

Abelardo...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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