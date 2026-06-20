Cinco historias para conocer la barbarie de las Farc contra indígenas y afros en el Caribe

Hoy la Sierra Nevada de Santa Marta sigue cercada por la guerra de las Autodefensas Conquistadoras. Foto: Santiago Ramírez

Un documento de 690 páginas emitido esta semana por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retrata en parte algunos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la antigua guerrilla de las Farc en contra del pueblo negro afrocolombiano y siete pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. Se trata de la imputación en contra de cinco exjefes del Bloque Caribe de ese grupo ilegal, que operó entre 1996 y 2007 en Cesar, Magdalena y La Guajira.

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